Arsenal goleó al Crystal Palace y aumentó su ventaja sobre el Manchester City en la Premier League

Con una contundente goleada 4-1 ante el Crystal Palace, el Arsenal se afianza al frente de la clasificación de la Premier League, aumentando a 8 puntos su distancia con respecto al Manchester City tras su partido de la 28ª jornada.



El brasileño Gabriel Martinelli (28), un doblete de Bukayo Saka (43 y 74) y el veterano suizo Granit Xhaka (55) fueron los autores de los goles 'Gunners', mientras que el ghanés Jeffrey Schlupp anotó el tanto del Crystal Palace (63).



Con esta victoria, el Arsenal se escapa al frente de la clasificación de la Premier League con 69 puntos, ocho más que el Mancheter City, que este fin de semana no jugó en el campeonato por haber disputado el sábado los cuartos de final de la FA Cup (victoria 6-0 frente al Burnley).



Apenas tres días después de quedar eliminados en los octavos de final de la Europa League ante el Sporting de Lisboa, los 'Gunners' estaban obligados a una actuación convincente para espantar dudas de cara a sus opciones de conquistar la Premier League.



"Estoy realmente contento con la forma en la que hemos reaccionado después del partido ante el Sporting. Nos hemos mostrado con mucha determinación", celebró el técnico español del Arsenal, Mikel Arteta.



"Esto sienta muy bien, por la manera en la que hemos jugado y por el resultado conseguido. La motivación y la energía me han impresionado. Espero que volvamos del parón por los partidos de selecciones nacionales con esta misma mentalidad", deseó.



El rival del domingo, no obstante, se presentaba como una víctima perfecta. El Crystal Palace no ha logrado ninguna victoria en 2023 y el francés Patrick Vieira, leyenda del Arsenal, fue destituido como técnico de los 'Eagles' esta misma semana.



La revancha de Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli, 'responsable' directo de la eliminación del Arsenal de Europa por su fallo en la tanda decisiva contra el Sporting, se desquitó de su error abriendo el camino del triunfo ante el Crystal Palace.



El brasileño recibió un balón dentro del área escorado a la izquierda y tras regatear a su defensor conectó un zurdazo cruzado para batir a Joe Whitworth, el joven arquero de 19 años (28).



Antes, el Crystal Palace dio un buen susto a los locales después de que el veterano marfileño Wilfried Zaha estrellase un remate en el palo (11).



El gol liberó a los jugadores de Arteta, que poco antes del descanso anotaron de nuevo, esta vez por medio de Bukayo Saka, con otro remate cruzado desde el interior del área, pero esta vez a la derecha del arco de Whitworth (43).



El Arsenal se puso a salvo de cualquier incidente al marcar el tercero nada más regresar de los vestuarios, en un pase entre los centrales del belga Leandro Trossard para Xhaka, que superó al portero rival en su salida desesperada (55).



Schlupp recortó distancias pasada la hora de juego (63), pero rápidamente el Arsenal volvió a poner la diferencia de tres goles, con el doblete de Saka (74) para cerrar el partido.



Los otros dos encuentros programados para este domingo, Brighton-Manchester United y Manchester City-West Ham, fueron aplazados por la disputa de los cuartos de final de la FA Cup.