Arsenal cede puntos ante el Newcastle por una nueva jornada de la Premier League

El Arsenal (1º) y el Newcastle (3º) empataron sin goles este martes en la 19ª jornada de la Premier League, en la que el Manchester United derrotó por 3-0 al Bournemouth (15º) e iguala a puntos en la clasificación con el Newcastle.



En el duelo más interesante de la jornada, que enfrentaba en el Emirates Stadium al líder Arsenal contra el Newcastle, tercero, ambos equipos arriesgaron poco y acabaron repartiéndose los puntos.



Pese a sumar un punto, el Arsenal puede tener cierta frustración por no haber podido distanciar en 10 puntos al segundo, el Manchester City, que el jueves visitará al Chelsea (10º).



No solo los Gunners no han podido aumentar su ventaja, sino que en caso de victoria, el City se colocará a cinco puntos de su rival, relanzando la lucha por el título.



Es la primera vez en los últimos seis partidos y la segunda en los últimos once que el equipo que dirige Mikel Arteta no suma los tres puntos.



El Arsenal llevó el peso del partido, pero se encontró a un Newcastle muy bien organizado, que no le concedió espacios y ante la falta de velocidad en el pase de los locales, los Gunners no dispusieron de muchas ocasiones para marcar.



La más clara fue un remate con efecto del brasileño Gabriel Martinelli que el portero del Newcastle Nick Pope atajó con alguna dificultad (63).



Pese al punto sumado, el Newcastle ve como el Manchester United le empata a 35 puntos después de que los 'Red Devils' derrotasen al Bournemoth por 3-0, con goles del brasileño Casemiro (23), de Luke Shaw (49) y de Marcus Rashford (86).



Con esta victoria, el United, que cierra la zona Champions, dispone de un colchón de 5 puntos sobre el Tottenham (5º) en la pelea por jugar la próxima temporada la máxima competición europea de clubes.



En otro partido de este martes, el Everton cayó goleado en casa por 4-1 por le Brighton (8º) y sigue hundido en la clasificación, 16º con solo 15 puntos, solo uno por encima de la zona de descenso.



Finalmente, el Fulham se mantiene en la pelea por los puestos europeos (7º) tras derrotar 1-0 al Leicester (13º).