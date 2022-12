Argentina sube al segundo lugar del Ranking Fifa que sigue liderando Brasil

Argentina, campeona del mundo en Catar, ascendió a la segunda posición del ranking FIFA por detrás de Brasil, que sigue siendo primero, y por delante de Francia, finalista, que completa el podio, según la clasificación oficial publicada el jueves por la federación internacional.



La Albiceleste, tercera antes del torneo de Catar, y los Bleus, que estaban fuera del podio, adelantan a Bélgica, eliminada en fase de grupos. Brasil, que cayó en cuartos de final, logra mantener la primera posición, que ocupa desde el 31 de marzo.



Los tres primeros clasificados están en un margen de 20 puntos y aumentan la distancia con los belgas, ahora cuartos.



El guion de la final, ganado en los penales por Argentina (3-3 después de prórroga, 4-2 tras penales), no fue favorable a ninguna de las dos finalistas: si una de ellas se hubiera impuesto antes del final de la prórroga, habría logrado el liderato de la clasificación, pues FIFA atribuye más puntos al vencedor antes de los penales.



La Selección Colombia, que no participó en el campeonato mundial, mantuvo su puesto en la clasificación al seguir en la casilla 17 con 1.612 puntos.



La mayor remontada dentro del Top 10 mundial la protagoniza Croacia, que pasa del 12º al 7º puesto gracias a su tercer puesto en Catar. La sorpresa del torneo, Marruecos, gana once posiciones y se queda a las puertas del Top 10, en la 11ª posición, como nación africana mejor clasificada.



La otra cara de la moneda es Dinamarca, que derrotada por Australia en fase de grupos pierde ocho posiciones y cae a la 18ª posición, mayor caída en el Top 20.



A veces criticada por su modo de cálculo, la clasificación FIFA se utiliza para definir a los cabeza de serie en las grandes competiciones. Alemania, 12ª antes del sorteo del Mundial de Catar, cayó por ejemplo en el bombo 2 y no pudo evitar a España en fase de grupos.



Ranking FIFA:



1. Brasil 1840,77 puntos

2. Argentina 1838,38

3. Francia 1823,39

4. Bélgica 1781,30

5. Inglaterra 1774,19

6. Países Bajos 1740,92

7. Croacia 1727,62

8. Italia 1723,56

9. Portugal 1702,54

10. España 1692,71

16. Uruguay - 1627.45

17. Colombia - 1612.78