¡Arde Francia! De mentiroso y payaso tildó Karim Benzema al técnico Didier Deschamps

Una declaración del técnico de la Selección de Francia, Didier Deschamps, sobre el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, desató la ira del jugador que tildó de payaso y mentiroso al entrenador.



En una entrevista con el diario 'Le Parisien', Deschamps habló sobre lo sucedido con Benzema, quien se perdió el Mundial de Qatar aparentemente por una lesión.



En la nota con el diario francés, Deschamps asegura que Benzema decidió abandonar la concentración de la selección francesa antes del Mundial, a pesar de que le brindó su respaldo para mantenerse en la Selección.



"Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando lo dejo, le digo: Karim, no hay prisa. Organizas tu vuelta con el team manager . Cuando me despierto, me entero de que se ha ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto", señaló Deschamps.



Sobre el posible regreso de Benzema a la Selección, para jugar por lo menos algunos partidos del Mundial como siempre se especuló, Deschamps aseguró que el mismo Benzema le dijo que la recuperación no le alcanzaba para estar en Qatar.



"Jugó 30 minutos de un partido de práctica. ¿De verdad crees que es comparable a la intensidad de una semifinal de la Copa del Mundo? A pesar de su talento y estatus que nadie ha desafiado nunca, ¿puedes imaginarlo regresando en el último momento? Karim mismo me dijo que no habría estado listo", señaló el técnico de Francia.



En cuanto a la salida de Benzema de la concentración a poco de comenzar el Mundial, de la que se dijo que muchos jugadores de la selección francesa estaban contentos, el técnico desmintió esa versión.



"Para nada. Ningún jugador estaba contento con su marcha según se podía escuchar o leer. Karim también lo sabe. No sé quién difunde esos rumores. Ya ni siquiera es controversia, es malevolencia", expresó el timonel.



La respuesta de Benzema a la entrevista de Deschamps fue contundente a través de sus redes sociales: "Mientes, eres un mentiroso. Didier payaso".



El jugador del Real Madrid adorna su respuesta en Instagram con una frase: "Pero qué atrevimiento" y al final escribe: "Sagrado Didier... Buenas noches... ".



De esa manera termina prácticamente la historia de Benzema con la selección francesa, por lo menos mientras Deschamps sea el técnico, ya que hay un claro distanciamiento entre ambos.