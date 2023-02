Árbitro del VAR, autor de error contra el Arsenal, abandona el arbitraje profesional

El árbitro inglés del sistema VAR Lee Mason, que no había verificado correctamente un gol contra el Arsenal que debió haber sido anulado, no oficiará más en el fútbol profesional, anunciaron este viernes los responsables del arbitraje, PGMOL.



"El PGMOL puede confirmar que el árbitro de la asistencia de video Lee Mason ha dejado la organización de mutuo acuerdo", escribió el organismo.



Después del gol de la igualada del Brentford contra el Arsenal (1-1) en la 23ª fecha de la Premier League, Mason había verificado si se cometió una falta previa por un jugador de los Bees, pero no una eventual posición de fuera de juego en la acción.



Sin embargo, el jugador que dio el pase de gol se hallaba en fuera de juego y el PGMOL así lo admitió un día después, indicando en un comunicado que el gol debió ser anulado.