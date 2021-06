¡Apareció el crack! Kevin De Bruyne le dio el triunfo a Bélgica ante Dinamarca

Ricardo Micolta Angulo

Bélgica, con un decisivo Kevin De Bruyne, que anotó un gol y dio una asistencia en su regreso tras su lesión en el rostro en la final de Champions, se clasificó para octavos de final de la Eurocopa tras derrotar este jueves por 2-1 a Dinamarca, ante 25.000 espectadores en Copenhague, en la segunda jornada del Grupo B.



Los daneses, privados de Christian Eriksen, tras su dolencia cardíaca, y al que se rindió un homenaje en el minuto 10 con una salva de aplausos de espectadores y jugadores, habían abierto el marcador por medio de Yussuf Poulsen (2), pero al final no pudieron dedicar una victoria a su número diez, que sigue en el hospital.



Las cosas parecían ponerse de cara al principio para Dinamarca, que buscaba rendir homenaje a Eriksen y recuperarse de la derrota del debut ante Finlandia por 1-0.



Un error del defensa belga Jason Denayer fue aprovechado por Pierre-Emile Hojbjerg, que robó el balón y cedió a Yussuf Poulsen, que marcó en el minuto 2.



Decisivo De Bruyne

Pero Bélgica, selección número uno en este momento en el ránking de la FIFA, logró el empate en el minuto 55 por medio de Thorgan Hazard, hermano pequeño del jugador del Real Madrid, Eden.



En ese tanto intervino Kevin De Bruyne, que entró tras el descanso, en su regreso a la competición tras lesionarse en el rostro en la final de la Liga de Campeones, a finales de mayo, en la derrota de su equipo, el Manchester City, contra el Chelsea (1-0) en Oporto.



De Bruyne recibió el balón tras una cabalgada de Romelu Lukaku por la derecha y cedió al pequeño de la Hazard para que empatara.



De Bruyne no pudo jugar el primer partido de Bélgica, ganado 3-0 contra Rusia el martes en San Petersburgo, sustituyendo en el descanso a Dries Mertens.



La estrella de la selección belga no se conformó con esas asistencia en el empate, sino que marcó el tanto de la victoria en el minuto 70, en una jugada colectiva, que terminó con un remate del jugador del Manchester City.



Tras anotar, De Bruyne se fue a una banda, pero no quiso celebrar el tanto, mientras era abrazado por sus compañeros.



"Roberto Martínez (seleccionador de Bélgica) me pidió que creara espacios. Marqué, pero no quería celebrar ese gol. Tengo demasiado respeto por los aficionados daneses", afirmó De Bruyne, en referencia a todo lo ocurrido con Christian Eriksen, que se encuentra en un hospital de Copenhague.

Homenaje a Eriksen

Dinamarca pudo empatar en el minuto 86, cuando Martin Braithwaite lanzó un cabezazo que tocó el larguero, tras un centro desde la derecha.



Ahora Dinamarca deberá apostar su clasificación a una victoria contra Rusia en la última jornada, que le permita al menos ser uno de los cuatro mejores terceros de las seis llaves.



Lo único positivo para Dinamarca en este partido fue el homenaje rendido a Eriksen en el minuto 10, el mismo en que se desplomó debido a su dolencia cardíaca en el debut contra Finlandia.



Uniéndose a los 25.000 espectadores del estadio Parken, los jugadores daneses y belgas, además de los árbitros, interrumpieron el partido para participar en una ovación en homenaje al centrocampista danés, mientras los aficionados desplegaban una pancarta que decía: "Toda Dinamarca está contigo, Christian".



La interrupción duró un minuto completo y terminó con una gran ovación.



Justo antes del partido, la inmensa camiseta de Dinamarca, que se despliega sobre el césped antes de cada partido de la Eurocopa, llevaba el nombre y el número de Eriksen.



Y los belgas, en cuya selección algunos jugadores han coincidido en clubes con el homenajeado, entregaron a los daneses una camiseta de los Diablos Rojos con el 10 y el nombre de Eriksen antes del inicio del partido.