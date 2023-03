Ancelotti cree normal que Messi, Scaloni y el 'Dibu' ganaran en 'The Best'

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, felicitó a Leo Messi, a Lionel Scaloni y a Emiliano 'Dibu' Martínez por triunfar en la gala "FIFA The Best" asegurando que es "bastante normal" que fuera así tras ganar Argentina el Mundial de Catar.



"Para nosotros no es tan importante. En este premio ha contado mucho el Mundial", dijo Ancelotti este miércoles en la rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales de Copa del Rey contra el Barcelona.



"El Mundial ha dicho que Argentina ha sido campeona del mundo merecida, así que es bastante normal que Messi, Martínez y Scaloni hayan ganado este premio, y por ello les felicito personalmente", afirmó Ancelotti.



El técnico del Real Madrid dejó, sin embargo, claro que él habría votado a tres jugadores del Real Madrid como los mejores del mundo, aunque no se mostró sorprendido por la lista de los mejores de la FIFA.



"No me ha llamado la atención, es bastante normal, los tres primeros (Messi, Mbappé y Benzema) son tres futbolistas de un nivel extraordinario", afirmó Ancelotti.



"Mis tres no puedo decirlos porque tengo conflicto de intereses. Son del Madrid, por cierto", cerró el técnico merengue.