Alexis Sánchez será nuevo compañero de Luis Suárez en el Olympique de Marsella 

El Olympique de Marsella anunció este miércoles el fichaje del chileno Alexis Sánchez, exatacante del Barcelona, Arsenal e Inter de Milán, que reforzará el ataque del club francés gracias a su intuición goleadora y su experiencia al más alto nivel.



"Libre de todo contrato, el delantero chileno con 143 partidos internacionales que ha ganado 17 trofeos en su carrera ha sido fichado tras pasar con éxito su reconocimiento médico", escribió el equipo en un comunicado. Un responsable del conjunto afirmó a la AFP que el futbolista, de 33 años, había firmado por un año.



El jugador, que acaba de rescindir su contrato con el Inter de Milán, aterrizó en la tarde del martes en el aeropuerto de Marsella, donde varios centenares de aficionados lo esperaban desde hacía horas.



Noveno fichaje del Marsella este verano, Sánchez está lejos de su estado de forma con el que el "Niño Maravilla" encandiló al fútbol europeo en la primera mitad de la década de 2010.



Pero su carta de visita resulta excelente, con cerca de 250 goles en su carrera y dos Copas de América con Chile, donde estuvo bajo las órdenes de dos técnicos conocidos del Marsella, los argentinos Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.



Alexis incluso entró en la lista del 'Top 10' del Balón de Oro en 2015.



Tras aterrizar en Europa en 2008, concretamente al Udinese, Sánchez brilló luego en el Barcelona (47 tantos entre 2011 y 2014) y, sobre todo, en el Arsenal, con el que marcó 80 veces en cuatro temporadas. En cambio, su paso por el Manchester United, de 2017 a 2019, no resultó tan fructífero.



Pero, el chileno se relanzó en el Inter de Milán, de donde viene como agente libre. En Lombardía, Sánchez tuvo un verdadero impacto en su nuevo papel de atacante suplente.



El presidente del Marsella, Pablo Longoria, puede sentirse satisfecho con este fichaje, puesto que llevaba tiempo detrás de un gran delantero.



"Goleador, pasador, rápido, ágil y puede jugar en todas las posiciones en la zona ofensiva, pero también muy presente en la presión y en los 'uno contra uno', el internacional chileno es un jugador de clase mundial que posee una gran experiencia a un nivel muy alto", señaló el club galo.



Atasco ofensivo

"Es un perfil que encaja completamente con lo que queremos poner en marcha", declaró el domingo el dirigente español antes de la victoria de su equipo ante el Reims (4-1) en el arranque del campeonato galo.



Sánchez aportará al Olympique su inmensa experiencia, útil para afrontar la Liga de Campeones el próximo mes, pero también su carácter.



Menos regateador y más lento que cuando empezó, también parece tener el perfil perfecto para jugar en la línea de dos del 3-4-2-1 de Igor Tudor, donde competirá con Dimitri Payet.



La llegada del chileno, noveno fichaje de la frenética ventana de fichajes del Marsella, todavía plantea algunos interrogantes. Sánchez tendrá un sueldo acorde con su carrera y que no ayudará a la situación económica del Marsella.



Con pérdidas de más de 70 millones de euros (71,5 millones de dólares) en 2020-2021, después de más de 90 millones de euros (92 millones de dólares) en números rojos por cada una de las dos temporadas anteriores, las cuentas de Olympique siguen sin salir a flote y el propietario Frank McCourt ha pedido a Longoria que venda para dejar de tapar agujeros cada campaña.



Sin embargo, las salidas no son muy numerosas este verano en el Marsella. Sólo las del brasileño Luan Peres y Lucas Perrin han aportado algo de dinero a las arcas del club.



Esta temporada, Tudor dispone de muchas opciones para elegir el cuadro de su delantera: el polaco Arkadiusz Milik, el colombiano Luis Suárez, el congoleño Cédric Bakambu y Alexis Sánchez, entre otros.