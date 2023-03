Alex Ferguson y Arsene Wenger entraron al ‘Salón de la Fama’ de la Premier League 

El escocés Alex Ferguson y el francés Arsène Wenger son los primeros entrenadores que ingresan en el 'Hall of Fame' de la liga inglesa de fútbol por sus logros en el pasado al frente respectivamente del Manchester United y el Arsenal, anunció el miércoles la Premier League.



Los dos emblemáticos técnicos, que tuvieron larguísimas etapas en los banquillos de 'Red Devils' y 'Gunners', mantuvieron una gran rivalidad con sus clubes pero sin perder un gran respeto mutuo.



Alex Ferguson llegó en la campaña 1992-1993 y estuvo 26 años como entrenador del Manchester United. Antes de él, el club no había sido campeón desde 1967.



Se retiró en 2013, con el mayor número de títulos (13) de la historia de la Premier League.



"Un reconocimiento así es un honor", declaró el exentrenador, que tiene ahora 81 años. "Pero no se trata de mí como persona. Es también la recompensa del trabajo realizado en el Manchester United, del lazo creado a lo largo de estos años. Estoy orgulloso por el club, los entrenadores y mis jugadores", afirmó.



Seis de sus exjugadores figuran ya en el 'Hall of Fame' del campeonato: David Beckham, Eric Cantona, Roy Keane, Wayne Rooney, Peter Schmeichel y Paul Scholes.



Arsène Wenger llegó al Arsenal en 1996, como uno de los primeros técnicos extranjeros de Inglaterra. Dejó el Arsenal en 2018, después de dejar una huella personal muy singular y haber revolucionado el juego, integrando la ciencia y la dietética en un enfoque más profesional.



El francés, que tiene ahora 73 años y es responsable de desarrollo de la FIFA, apostó por un fútbol ofensivo y ayudó a consagrar a varios grandes nombres como sus compatriotas Thierry Henry o Patrick Vieira, ambos ya presentes en el 'Hall of Fame'.



En la 1997-1998, su primera temporada completa al frente del Arsenal, logró su primer título de campeón. En la 2003-2004, el Arsenal se mantuvo invicto toda la temporada.



"Compartir todo esto con Sir Alex es un gran honor para mí", afirmó. "Somos como dos boxeadores. Hemos luchado y hemos realizado el camino juntos. Al final, hay respeto. Será un motivo para reencontrarse, beber un buen vino y hablar de nuestras viejas batallas", añadió.