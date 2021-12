¡Alerta en España!: Se confirman nuevos casos de Covid-19 en el Real Madrid y Barcelona

Los jugadores del Real Madrid Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Vinicius Junior, así como los del FC Barcelona Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti y Gavi dieron positivo al Covid-19, anunciaron este miércoles los dos clubes españoles.



"El Real Madrid C. F. comunica que nuestros jugadores Courtois, Valverde, Camavinga y Vinicius Jr. han dado resultado positivo en COVID-19", anunció el club blanco en un comunicado en sus redes sociales.



Contactado por la AFP, el club madrileño, que debe jugar el domingo contra el Getafe en la reanudación de LaLiga tras la pausa de las fiestas de Navidad, no comunicó el número de jugadores que se encuentran aislados en este momento, cuando desde mediados de diciembre, ocho jugadores del equipo habían dado positivo al Covid-19, entre ellos Luka Modric, Gareth Bale y David Alaba.



Antes, el FC Barcelona había anunciado los positivos al covid de Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti y Gavi, por lo que el club catalán ya acumula seis jugadores infectados.



"Los jugadores O. Dembélé, Umtiti y Gavi han dado positivo por Covid-19 en las pruebas PCR realizadas a la plantilla", explicó el club en un comunicado.



"Los jugadores se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio", añadió el Barça.



Los dos jugadores franceses y el centrocampista español se unen a Jordi Alba, Daniel Alves y Clement Lenglet, lo que deja al equipo entrenado por Xavi Hernández con seis bajas antes del encuentro del domingo ante el RCD Mallorca, en la reanudación de LaLiga tras la pausa navideña.



Según los criterios establecidos por la Federación española y LaLiga, un partido se suspende cuando el equipo afectado no dispone de al menos 13 jugadores, de los cuales cinco han de ser de la primera plantilla.



En ese sentido peligra el partido que deben disputar el domingo el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, porque éste último cuenta con hasta 17 jugadores infectados, según la prensa deportiva española, lo que le convertiría en el equipo más afectado de la primera división.



Desde el regreso a los entrenamientos, esta semana, la Real Sociedad informó de que tiene 10 jugadores infectados, el Betis seis, el Cádiz y el Español cinco, el Mallorca cuatro, y el Levante tres.



Por su parte, el Elche comunicó 12 casos, pero no precisó cuántos corresponden a jugadores y cuántos al equipo técnico.