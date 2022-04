Al rojo vivo por el liderato: así comienza otra jornada de la Premier League

Después de ser adelantado provisionalmente el martes por el Liverpool (2º), el Manchester City recuperó el miércoles el liderato, y en su partido en casa contra el Watford (19º) este sábado, podrá meter presión a su rival, en la 34ª jornada de campeonato inglés.



Una victoria de los 'Citizens' (9:00 a.m.) aumentaría provisionalmente a cuatro las unidades que le separan de los 'Reds', que reciben al Everton (17º) el domingo (10:30 a.m.) en un nuevo derbi del Mersey.



La jornada arrancará con el partido entre Arsenal (5º) y Manchester United (6º), hoy a las 6:30 a.m.



Con la moral renovada después de su victoria contra el Chelsea (3º) el miércoles (4-2), los 'Gunners' vuelven a estar codo con codo en la lucha por la cuarta plaza con el Tottenham (4º), que visita por su parte al Brentford (12º) a las 11:30 a.m.



Para los 'Red Devils', a tres unidades de los dos equipos londinenses a pesar de haber disputado un partido más, este juego es la última oportunidad para mantenerse en la lucha por clasificar a Champions League.



El Chelsea, que atraviesa unas semanas irregulares, recibe mañana (8:00 a.m.) al West Ham (7º), equipo sólido esta temporada y que siempre rinde ante los grandes, en lo que será un gran desafío que puede definir el final de la temporada para los 'Blues'.