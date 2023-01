Al-Nassr, el equipo emblema de Arabia Saudita que sueña con ser reconocido por el mundo

Al-Nassr no quiere predicar en el desierto: popular en Arabia Saudita pero desconocido fuera del país, el ambicioso nuevo club de Cristiano Ronaldo sueña ahora con un reconocimiento deportivo internacional.



"Es historia lo que se está escribiendo", tuiteó Al-Nassr, revelando la llegada del mito portugués que se presenta este martes en gran pompa. "Este fichaje no solo va a inspirar a nuestro club para que logre más éxitos, sino que va a inspirar a nuestro campeonato, a nuestro país y a las futuras generaciones".



Sólidamente instalada en el panorama deportivo de la región, la formación ahora entrenada por el francés Rudi Garcia ambiciona nada menos que hacerse un nombre y sobre todo ganar la Liga de Campeones de Asia que siempre se le escapa.



En su suelo, el club de Riad fundado en 1955 ha ganado todo: el campeonato en nueve ocasiones, la Copa del Rey seis veces, y la Copa del Príncipe o la Copa de la Federación en tres oportunidades cada una.



A mediados de los años 90, Al-Nassr también brilló fuera de sus fronteras: Liga de Campeones del Golfo (1996, 1997) antes de que la prueba fuera progresivamente eclipsada por su versión asiática, en la que el club tiene como mejor resultado ser finalista en 1995, Copa de Asia de vencedores de Copa y Supercopa de Asia en 1998.



Al-Nassr, apodado "El Internacional" (Al-Aalami), se enorgullece también de haber sido en 2000 el primero en representar a Asia en el Mundial de clubes.



Presidido desde abril de 2021 por el hombre de negocios Musalli Al-Muammar, tras varios miembros de la familia real, el club de la camiseta amarilla y azul, cuyo logo muestra el contorno del país, bajó su nivel desde mediados de los años 2000, escapando por poco al descenso en 2007, y no domina su campeonato desde su último título en 2019.



Además de Rudi Garcia, el club tiene también una historia sólida con los entrenadores franceses. Si Robert Herbin (1985-1986) fue un pionero en el desierto, los pasos de Jean Fernandez (1993-1994, 1995-1996 y 1998), así como Henri Michel (1995) coinciden con la edad de oro del club.



Pero también han pasado grandes entrenadores sudamericanos como los brasileños Mario Zagallo, Carpegiani, Chico Formiga, Joel Santana o Mario Menezes, o los argentinos Jorge Habegger, Julio Asad, Edgardo Bauzá, Gustavo Costas o Miguel Angel Russo, que estuvo la pasada temporada, además de los uruguayos Héctor Núñez, Jorge da Silva o José Daniel Carreño, sin olvidar a los colombianos Pacho Maturana y René Higuita o el boliviano Gustavo Quinteros.



El equipo, que juega desde 2015 en el moderno estadio Mrsool Park, de 25.000 plazas, cuenta en sus filas con el colombiano David Ospina, el camerunés Vincent Aboubakar, el brasileño Luiz Gustavo o el español Álvaro González.



En el pasado, grandes exjugadores pasaron como el brasileño Denilson o el búlgaro Hristo Stoichkov, por lo que Cristiano Ronaldo no será el primer Balón de Oro en la historia del club.