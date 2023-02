Al Hilal, de Gustavo Cuéllar, la prueba de fuego del Flamengo en el Mundial de Clubes

Las aspiraciones de título mundial del Flamengo tendrán su primera prueba de fuego este martes en Marruecos, donde el vigente campeón de la Copa Libertadores de América chocará contra el Al Hilal saudí en las semifinales del Mundial de Clubes.



Aún en fase de acomodación a las ideas de su nuevo entrenador, el portugués Vítor Pereira, el club más popular de Brasil se pondrá a prueba frente al campeón asiático en el estadio Ibn Battouta de la ciudad de Tánger a partir de las 2:00 p.m.



Además de pelear por un pase a la final del 11 de febrero, donde los esperará el vencedor entre Real Madrid y el Al Ahly egipcio, que juegan el miércoles en Rabat, el duelo tiene sabor a reencuentro.



Brasileños y saudíes se enfrentaron en las semis del 'Mundialito' de 2019, con victoria 3-1 del 'Mengão', que luego perdió la final con el Liverpool (Ing) de Jürgen Klopp.

- Quebrar la hegemonía -

Pero, sobre todo, el enfrentamiento sabe a desquite: la poderosa nómina del Flamengo anima a más de uno con la posibilidad de romper el dominio europeo en la competición, ganada desde 2013 por representantes del 'Viejo continente'.



La labor, sin embargo, no se vislumbra fácil, pues a los cariocas les ha costado engranar los planteamientos de Pereira, oficializado en diciembre en reemplazo de Dorival Júnior, con quien conquistaron la Libertadores y la Copa do Brasil el año pasado.



Aun así confían en la fuerza de su plantel, en el que desfilan figuras locales como David Luiz, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, "Gabigol" y Pedro, además de extranjeros como el uruguayo Giorgian de Arrascaeta o el chileno Arturo Vidal.



"'Gabigol', Arrascaeta, Everton y yo tenemos más chances de anotar, espero marcar en el Mundial, pero lo más importante es ganar el título", dijo el delantero Pedro al canal del club.



Los de Rio de Janeiro no tienen novedades en el plantel, aparte de la conocida baja del atacante Bruno Henrique, lesionado de gravedad en la rodilla derecha desde junio pasado.



Las dudas para empezar a conquistar el segundo título mundial, tras alzar la desaparecida Copa Intercontinental en 1981, recaen en quiénes serán los laterales: el uruguayo Guillermo Varela o Matheuzinho en la derecha, y Filipe Luís o Ayrton en la izquierda.

- Victoria costosa -

Al frente tendrán a dos viejos conocidos: el volante colombiano Gustavo Cuéllar y el extremo Michael, que defendieron el manto rojinegro en el pasado y ahora forman parte de un equipo que aportó doce jugadores a la Arabia Saudita que venció a Argentina en la Copa del Mundo de Catar.



"Creo que va a ser un juego abierto. Quien cometa menos errores va a ganar. Tenemos que mentalizarnos de que no será un juego fácil. Ellos tienen mucha calidad en el ataque", afirmó el internacional cafetero.



Bajo el comando del experimentado y laureado entrenador argentino Ramón Díaz, los más veces ganadores del campeonato de clubes asiático (cuatro estrellas) llegaron a semifinales tras vencer al local Wydad Casablanca el sábado por penales (5-3, 1-1).



Aunque avanzaron, la victoria contra el campeón africano resultó costosa: acumularon más desgaste físico, el volante Mohamed Kanno -autor del gol del empate- fue expulsado y el peruano André Carrillo salió lesionado del tobillo y es duda contra el 'Fla'.



"Tenemos que recuperarnos bien para enfrentar a un gran equipo, el campeón de la Libertadores. No va a ser fácil", apuntó Cuéllar.

Posibles alineaciones:

Flamengo: Santos - Guillermo Varela, Léo Pereira, David Luiz, Filipe Luís - Giorgian de Arrascaeta, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro - Gabriel Barbosa, Pedro. DT: Vítor Pereira.



Al Hilal: Abdullah Al-Mayouf - Saud Abdulhamid, Jang Hyun-soo, Ali Al-Bulaihi, Nasser Aldawsari - Abdullah Otayf, Gustavo Cuéllar, Salem Al-Dawsari - Moussa Marega, Odion Ighalo, Michael. DT: Ramón Díaz.



Árbitro: Istvan Kovacs (Rumania).