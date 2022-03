¡Ajustan calendario! Así será la nueva premiación del Balón de Oro

El Balón de Oro, el prestigioso galardón atribuido por la revista France Football al mejor y a la mejor futbolista, se alineará en adelante con la temporada deportiva, por ejemplo 2021-2022, y no con el año civil, una de las principales reformas destinadas a convertirlo en "más comprensible", anunció este viernes la revista.



Entregado en la parte final del año desde su creación, en 1956, el trofeo irá parejo con la temporada futbolística, de agosto a julio, y contará con criterios de atribución más claros, según el nuevo reglamento desvelado por France Football, antes de su edición del sábado.



"Es la oportunidad de dar un nuevo impulso. Antes se juzgaba sobre dos medias temporada. Será más comprensible", declaró Pascal Ferré, redactor jefe de France Football, durante una presentación este viernes en Boulogne-Billancourt (periferia de París).



La próxima entrega del trofeo tendrá lugar en septiembre o en octubre de 2022, y se basará en las actuaciones de la temporada comenzada doce meses atrás, teniendo en cuenta especialmente la Liga de Campeones masculina (final el 28 de mayo) y la Eurocopa femenina (6-31 de julio).



Esta reforma se produce mientras que el calendario se verá alterado la próxima temporada con el Mundial-2022 en Catar en noviembre-diciembre, y no en las habituales fechas del verano boreal. Los mejores jugadores en esa cita se verán recompensados en el Balón de Oro 2023.



France Football efectuó otras modificaciones notables, como la integración de la antigua estrella Didier Drogba en el comité encargado de preseleccionar a los nominados.



También se producirán modificaciones en el jurado. Aunque seguirá compuesto por periodistas, con un votante por nación, el jurado contará en adelante con 100 electores para el Balón de Oro masculino (por los 170 hasta ahora), correspondiendo a las 100 primeras naciones en la clasificación FIFA, y 50 para el Balón de Oro femenino, bajo el mismo criterio. Una forma, según 'FF', de garantizar "la evaluación" más correcta posible de los votantes y su acceso a las imágenes de los partidos.



Por último, los criterios de atribución serán clarificados: el aspecto colectivo y los trofeos conquistados pasarán a segundo plano, en beneficio de "las actuaciones individuales". También se tendrá en cuenta "la clase del jugador y su sentido del fair-play".



"Se trata de evitar las ambigüedades, de ser claro y coherente: el Balón de Oro es una distinción individual, basada en actuaciones individuales", declaró Pascal Ferré.



Dejará de tenerse en cuenta el conjunto de la carrera del jugador, para evitar hacer del Balón de Oro un "coto privado".



Unas medidas que dan respuesta a las críticas que suscitó la concesión del trofeo en 2021 a Lionel Messi, proclamado campeón por séptima ocasión, mientras que el segundo, el polaco Robert Lewandowski, aún no puede presumir de tener en su palmarés este galardón individual.