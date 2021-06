Además de la Selección Colombia, a Lionel Scaloni, DT de Argentina, le preocupan otros detalles

Francisco Henao

Las condiciones de los jugadores de la Selección Colombia y la presencia de aficionados en el Metropolitano inquietan al técnico de Argentina, Lionel Scaloni.



Sobre lo primero, el timonel de la albiceleste dice que Colombia cuenta con jugadores importantes y con un técnico que ha venido haciendo las cosas bien.



"Colombia es un gran equipo, una gran Selección, con un entrenador (Reinaldo Rueda) que hace cosas interesantes, lo he venido viendo y le ha dado estilo a su Selección", afirmó Scaloni.



Y en cuanto a la presencia de 10 mil aficionados en el estadio, el técnico señaló que es extraño que hayan autorizado eso, sobretodo cuando en la región se está sufriendo mucho por el covid.



"Mucho no tengo para decir, seguramente tomarán las medidas necesarias, pero no deja de ser extraño, sinceramente, porque estamos atravesando en toda Sudamérica un momento delicado. Con tanto que se habló en los últimos tiempos de la pandemia y todavía crean estas dudas, no hay mucho para decir. Se jugará con público y esperamos que se tomen las medidas, sobre todo para la salud de la gente que va a la cancha y de nosotros", comentó Scaloni.