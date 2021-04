¡A rey muerto, rey puesto! El poderoso Bayern Múnich ya tiene nuevo técnico

Francisco Henao

El Bayern de Múnich fichó para la próxima temporada a Julian Nagelsmann, entrenador de su principal rival nacional, el RB Leipzig, como reemplazo de Hansi Flick, por una cantidad récord para un entrenador que puede alcanzar los 25 millones de euros (30,1 millones de dólares) .



"El FC Bayern ha contratado a Julian Nagelsmann, de 33 años, como nuevo entrenador (...) para el inicio de la próxima temporada, el 1 de julio de 2021, y su contrato con el campeón de Alemania se extenderá cinco años, hasta el 30 de junio de 2026" , anunció el 'Rekordmeister' en un comunicado.



"La duración del contrato de Julian, cinco años, prueba por sí sola hasta qué punto se identifica con el FC Bayern. Estoy convencido de que, con Julian Nagelsmann, daremos forma al futuro deportivo del FC Bayern con mucho éxito", opinó Oliver Kahn, miembro de la directiva y futuro patrón del club.



Por su parte, Nagelsmann dijo que dejaba el Leipzig "con el corazón encogido" . Sin embargo, recuerda que nunca escondió "que el puesto de entrenador del Bayern de Múnich (le) gustaba" y que "aceptaría encantado este trabajo si se presentaba esta ocasión tal vez única" .



"Para mí es algo muy especial ocupar el puesto de entrenador del Bayern" , añadió el nacido en Landsberg am Lech, localidad bávara situada a unos sesenta kilómetros de Múnich.



El Bayern, que suma ocho Bundesligas consecutivas y está cerca de la novena, no precisó cuánto pagará al Leipzig pero, según los medios alemanes, el club bávaro abonará una cifra que podría alcanzar los 25 millones de euros, primas incluidas, para hacerse con sus servicios. El contrato de Nagelsmann con el Leipzig terminaba en 2023.



Esto convierte a la estrella emergente del fútbol germano en el entrenador más caro de la historia, precisan la televisión Sky y el diario Bild, superando el récord que hasta ahora ostentaba el portugués André Villas-Boas, fichado por el Chelsea, procedente del Oporto, por unos 15 millones en 2011.



Nagelsmann sustituirá al actual técnico, Flick, ganador de un 'sextete' histórico la pasada campaña pero que, por desavenencias en la política de fichajes con su director deportivo, Hasan Salihamidzic, pidió marcharse.



Flick, en el cargo desde noviembre de 2019, parece el favorito para ocupar el puesto de seleccionador de Alemania una vez Joachim Löw se retire después de la Eurocopa (del 11 de junio al 11 de julio) .



Con la firma de Nagelsmann, el Bayern da un golpe en la mesa al hacerse con los servicios de un superdotado.



Al tomar las riendas del Hoffenheim en febrero de 2016 se convirtió a los 28 años en el técnico más joven de la historia de la Bundesliga.



Nagelsmann logró llevar a este club de un municipio de menos de 5.000 habitantes, respaldado por un millonario alemán, a la Liga de Campeones.



En 2019 llega a Sajonia y se convierte esa misma campaña en el preparador más joven que pisa una semifinal de la 'Champions' con 33 años. En Leipzig consiguió convertir a los 'Roten Bullen' en los principales rivales del Bayern en la Bundesliga, ocupando un lugar habitualmente reservado al Borussia Dortmund.



Sin embargo, la presión sobre sus hombros será enorme: además de tener que asumir la etiqueta de entrenador "más caro del mundo" , aterriza en un equipo hecho para ganar y donde llevarse la Bundesliga es lo habitual.



Donde Nagelsmann tendrá que brillar especialmente será en Europa, con el objetivo de hacer olvidar la eliminación en cuartos de final ante el París Saint-Germain este año.



Con este fichaje, el vigente campeón de Europa no va a mejorar su reputación de "cazador de talentos" en la Bundesliga al debilitar a un rival directo que marcha en estos momentos segundo en el campeonato alemán.



El Bayern también fichó hace una semanas al pilar de la defensa del Leipzig, el internacional francés de 22 años Dayot Upamecano, que llegará a Múnich este verano (boreal)