¡A dar el golpe en Montevideo! La Selección Colombia quiere acabar con la maldición ante Uruguay

Colombia visitará este jueves a Montevideo con la ilusión de arrebatarle puntos a Uruguay en el camino al Mundial de Catar 2022, y una victoria dejaría a la selección tricolor por encima de uno de los rivales directos en la tabla de clasificación.



Será un juego electrizante, pues los uruguayos querrán vencer también para dejar en el camino a un equipo que podría pelearle el cupo en lo que resta de la eliminatoria suramericana.



Colombia no gana en la capital uruguaya desde 1973, sin duda un dato que el equipo de Reinaldo Rueda intentará acabar en el duelo de este jueves.



Los colombianos llegan a este partido ocupando la quinta casilla (de repechaje) con 13 puntos, dos menos que los charrúas, que son terceros con 15.



El equipo de Reinaldo Rueda no podrá ceder ni un milímetro, porque en esta triple jornada de octubre se encontrará también con Brasil, el domingo, y Ecuador, el martes. Ambos, al igual que Uruguay, están por encima suyo en la tabla.



El decisivo partido en el estadio Gran Parque Central (el Centenario está en remodelación para la final de la Copa Libertadores) comenzará a las 6:00 de la tarde (hora colombiana) y será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, con el peruano Víctor Carrillo al frente del VAR.



Rueda volverá a armar una oncena comandada por Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz, ante la repetida ausencia del atacante estrella James Rodríguez, quien debido a lesiones y falta de minutos no es convocado a la selección tricolor desde noviembre de 2020.



La otra baja sensible del equipo es su goleador en la eliminatoria, Miguel Ángel Borja, quien sufrió una lesión con el Gremio el fin de semana pasado. Para suplirlo en el ataque, Rueda tiene de dónde echar mano, gracias al momento goleador del ‘Tigre’ Falcao García, Duván Zapata y Rafael Santos Borré.

Vuelve Yerry

El que regresa a la Selección tras quedar afuera de los tres partidos anteriores por molestias físicas es Yerry Mina, quien no pasará desapercibido ante la hinchada celeste.



Es que el defensor despertó la antipatía de los uruguayos durante la pasada Copa América, tras hacer un ‘bailecito’ luego de anotar en la tanda de penales, por el 0-0 en el tiempo reglamentario de los cuartos de final. Colombia pasó a la siguiente ronda.



No obstante, el defensor Stefan Medina apuntó una diferencia crucial entre aquel partido y el que se vivirá este jueves en Montevideo: la presencia de público.



“Ellos de local se hacen fuertes y la gente los anima en pequeños detalles como duelos hombre a hombre”, dijo el lunes en conferencia de prensa.



Para el seleccionador uruguayo Óscar Washington Tabárez, “Colombia es un muy buen equipo, tiene un entrenador de muchísima experiencia y nosotros los partidos los planificamos mucho con base en los antecedentes”.



“Colombia tiene una buena defensa, buen manejo con jugadores de experiencia como Cuadrado y Díaz, que tuvo una gran Copa América”, expuso el ‘Maestro’.



Al igual que en la triple fecha pasada, Tabárez insistió con las complicaciones de jugar tres partidos en ocho días.



Lo cierto es que superar la empinada jornada será clave en las aspiraciones mundialistas de ambos equipos. Colombia, ¡a dar el salto!

Ficha técnica

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo)

Hora: 6:00 p.m. (de Colombia)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela), con el peruano Víctor Carrillo al frente del VAR.

Probables formaciones



Uruguay: Fernando Muslera - Nahitan Nández, Diego Godín, José María Giménez, Matías Viña - Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde - Giorgian De Arrascaeta - Luis Suárez, Brian Romero (Édinson Cavani).

DT: Óscar Tabárez.



Colombia: David Ospina - Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo - Wílmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Cuadrado, Luis Díaz - Santos Borré, Duván Zapata.

DT: Reinaldo Rueda.