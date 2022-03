¡A brindar por los ausentes!: la lista de figuras del fútbol internacional que no estará en Catar 2022

El Mundial-2022, en noviembre y diciembre en Catar, se disputará sin la presencia de varias estrellas del fútbol mundial, desde los europeos Zlatan Ibrahimovic y Erling Haaland a los africanos Mohamed Salah y Riyad Mahrez o los suramericanos Arturo Vidal y Luis Díaz, que verán todos ellos el torneo desde casa.



Los defensores deberán lidiar con Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Neymar, Lionel Messi o Sadio Mané en el pequeño país del Golfo, pero no se cruzarán con otros finos goleadores que militan en grandes ligas, empezando por Salah.



El delantero egipcio del Liverpool, finalista de la última Copa de África de Naciones, fracasó en la clasificación, al fallar junto a su selección en un desempate a penales contra Senegal.



A sus 29 años, el elegante dorsal 10 de los 'Faraones' deberá esperar cuatro años al menos para disputar, quién sabe, un segundo Mundial después del de Rusia-2018, en el que la selección norteafricana fue eliminada en fase de grupos.



Ibrahimovic desafía como pocos el paso del tiempo, pero el próximo Mundial, en 2026 en Canadá, Estados Unidos y México se presenta en un horizonte demasiado lejano para el gigante sueco de 40 años.



Donnarumma, Díaz, Haller...

El delantero centro del AC Milan, eliminado en el repechaje ante la Polonia de Robert Lewandowski, no ha anunciado su retirada internacional, de la que salió el año pasado luego de un largo paréntesis de más de cuatro años.



"Seguiré todo el tiempo que pueda", clamó el antiguo goleador del París SG luego de haber confesado, la semana pasada, su "pánico" ante la idea de colgar las botas.



Mismo físico, con un carisma parecido, pero mucho más joven, Haaland (21 años) tampoco podrá demostrar su talento goleador en Catar. Noruega no selló el billete y el N.9 del Borussia Dortmund, máximo goleador de la última Liga de Campeones, deberá conformarse con los retos menos ambiciosos de su club.



Europa no enviará a Catar a su reciente campeón, Italia, con su paleta de estrellas, desde el arquero Gianluigi Donnarumma al capitán Giorgio Chiellini, pasando por el centrocampista Jorginho. Una 'Azzurra' devastada por su eliminación catastrófica en casa ante Macedonia del Norte.



En África, la gran desilusión de Argelia mantiene a Riyad Mahrez lejos del principal torneo del mundo por selecciones. Los marfileños Sébastien Haller y Nicolas Pépé tampoco estarán, como Victor Osimhen con Nigeria.



Dos representantes históricos de Sudamérica no acudirán en la cita, la Colombia de Luis Díaz y James Rodríguez, este último quien marcó gol contra Venezuela (1-0) no fue suficiente, y Chile, con Arturo Vidal y Alexis Sánchez.