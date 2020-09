¡Vuelve la B! Conozca la programación de la reanudación del torneo de ascenso 

Daniel Molina Durango

Este sábado, la División Mayor del Fútbol colombiano, Dimayor, dio a conocer la programación de la reanudación del torneo de la B, que comenzará a partir de la octava fecha.

La jornada comenzará el viernes 17 de septiembre con el partido entre Atlético Huila y Barranquilla Fútbol Club a las 6:00 de la tarde.



Justo después de este partido, Bogotá Fútbol Club chocará contra el Unión Magdalena.



El sábado 19, por su parte, jugarán: Fortaleza Vs. Llaneros, Leones Vs. Valledupar, Real Cartagena Vs. Osromarso de Palmira y Boca Juniors de Cali Vs. Tigres, en estadio por definir.

Los otros equipos vallecaucanos también tendrán partidos interesantes. Cortuluá se enfrentará en casa el próximo domingo al Atlético de Cali.

La fecha se cerrará el lunes 21 de septiembre con el juego entre Quindío y San Andrés.