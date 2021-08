¿volverá James Rodríguez a la Selección Colombia?: crecen las dudas sobre su convocatoria

Este martes Reinaldo Rueda dará la nómina de convocados de la Selección Colombia para afrontar la triple fecha de Eliminatorias y la gran duda es si volverá James Rodríguez a ponerse la 'Tricolor'.



El mes entrante el equipo colombiano afrontará dos juegos de visitante ante Bolivia y Paraguay, y luego actuará como local contra Chile. Tres duelos clave para meterse en zona de clasificación para el Mundial de Catar 2022.



El interrogante por parte de la prensa y el entorno futbolístico pasa por la vuelta del volante del Everton a la Selección, luego de que Rueda dejara abierta la posibilidad de un posible regreso del cucuteño.



“Todos los jugadores nuestros que estén actuando son elegibles, nunca ha habido ningún problema, fui muy claro en el momento de la decisión previo a las Eliminatorias y Copa América”, manifestó el entrenador vallecaucano en la rueda de prensa esta semana, que marcó el fin del morfociclo con los jugadores del rentado local.



El seleccionador colombiano ha ignorado ante los micrófonos los comentarios de James en las redes sociales, donde ha expresado su inconformidad al no ser tenido en cuenta.



En sus últimas declaraciones sobre su participación en la Selección Colombia en Twitch, la red social donde se mantiene activo, el jugador de los ‘Toffees’ se volvió a poner en duda: “no sé si jugaré las Eliminatorias”.

La última palabra la tiene Reinaldo Rueda Rivera, quien ya debe tener en mente los futbolistas que utilizará para las Eliminatorias y si James entra en sus planes.



Lo quieren óptimo

​

El eventual llamado de James Rodríguez a la Selección ha generado diversas reacciones, luego de sus declaraciones y su poco protagonismo en las canchas.



El exportero de la Tricolor Óscar Córdoba opinó que “James Rodríguez debería ser convocado solo si juega”.



Además, recalcó que lo que dice le hace daño al ambiente del equipo colombiano. “Cada vez que habla lo que hace es tirarle una piedra más a ese lago que está tranquilo”, dijo Córdoba en Caracol Radio.



El retorno del ‘10’ le caería bien al equipo nacional siempre y cuando esté en condiciones físicas y buen ritmo de competencia, así lo percibe la periodista Juliana Salazar.



“La posibilidad de que James Rodríguez regrese a la Selección siempre va a estar abierta. El técnico Reinaldo Rueda es consciente y nunca ha desconocido la capacidad que tiene James como jugador y el talento que tiene. No creo que vaya a renunciar a tenerlo”, dijo Juliana.



Para que se dé este retorno, también cree que es necesario que haya un acercamiento con el entrenador. “Lo que tiene que pasar es que el técnico se siente con James y puedan dialogar de todo lo sucedido desde que no fue convocado para las Eliminatorias ni para la Copa América. Ahí hay un diálogo que se debe dar y unos compromisos que asumir por parte de James Rodríguez para que siga siendo parte de la Selección Colombia”.



¿Encaja en las exigencias del DT?

​

De darse la convocatoria de James en la Tricolor, otra de las preguntas que surgen es si podrá adaptarse a la idea de Reinaldo Rueda. En la Copa América se evidenció que el DT usará a los que tengan despliegue físico y sacrificio para ayudar en marca.



“Hay que mirar en qué estado físico está James, la convocatoria está a punto de salir y creo que no va a estar en la lista. No sabemos en qué nivel esté. Tiene que enfocarse en su trabajo porque anda muy metido en el tema de redes sociales, en la farándula y así es muy complicado”, opinó el periodista Quique Barona.



La intermitencia del exjugador del Real Madrid para cumplir con las exigencias en marca le ha impedido tener continuidad en la titular de los equipos que ha integrado en el viejo continente, y muchas diferencias con técnicos como Claudio Ranieri, Niko Kovac, Zinedine Zidane y Rafael Benítez, quien lo tuvo en el equipo blanco y ahora lo dirige en el Everton.



Rueda, formado en Alemania, también ha inculcado deberes de alta intensidad en marca. James, en caso de formar parte del equipo, tendría que hacer la tarea.



“Si es convocado, se tiene que adaptar a esas exigencias porque ya ha estado en la élite. Él sabe que hay unas tareas que cumplir. Lo que se ha buscado por parte del cuerpo técnico es fortalecer el trabajo en equipo”, señaló el técnico Néstor Otero.



“El jugador no está en un cien por ciento de sus condiciones para atender estos juegos, que serán tres partidos muy duros. Creo que no sería conveniente tenerlo en cuenta. Estando en buena forma es muy útil para la Selección, nadie puede desconocer el talento de James y lo que ha hecho por Colombia, pero como esto no es de fama, ni de lo que ha sido, esto es del presente. Rueda convocará los que él vea en un alto rendimiento para la competencia”, analizó el DT vallecaucano.



Es cuestión de horas para conocer si Reinaldo depositará su confianza hacia James llamándolo por primera vez y si el volante le devolverá ese respaldo en la cancha.