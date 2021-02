Volver al estadio, un anhelo aún lejano en el fútbol colombiano por culpa de la pandemia

Juan Carlos Pamo

Poco menos de un mes falta para que se cumpla un año desde la última vez que se vieron hinchas en las tribunas para los partidos del fútbol profesional colombiano. Fue en la fecha 8 del torneo apertura 2020, disputado el fin de semana del 10 de marzo.



Lo más complejo del asunto es que aún no se ve una posibilidad cercana de que haya espectadores, un aspecto que afecta no solo la parte económica de los clubes, sino la esencia misma del espectáculo deportivo.



La presencia de 30 hinchas del Medellín en la final de Copa Colombia ante Tolima fue una imagen esperanzadora, pero las aglomeraciones de antes y después del partido la empañaron.



Para José Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología (Acin), no es el momento para plantearse el regreso de los fanáticos a las canchas.



“Estamos pasando el segundo pico de la pandemia que nos dejó muchas lecciones sobre disciplina, consciencia colectiva y en estos momentos prima la salud. Debemos retornar paulatinamente a nuestras actividades, pero el regreso de las personas a los estadios podría convertirse en un foco de infecciones”, le señaló a El País.



Para Oñate, que se puedan iniciar planes piloto dependerá de cuatro ítems: el momento epidemiológico —cómo se comporta la pandemia—, la consciencia colectiva, el autocuidado y, sobre todo, el desarrollo del plan de vacunación.



“En Inglaterra, menos de un mes después de permitir el regreso de los hinchas a los estadios tuvieron que cancelar el plan piloto, porque hubo un nuevo brote. Eso también puede pasar acá, por lo que se necesita mucha pedagogía”, añadió.



Según Oñate, no es solo prevenir el contagio dentro de los estadios, sino que se deben controlar las aglomeraciones afuera, en el transporte público. “No podemos decir que nunca más se va a volver al estadio, pero sí que faltan varios meses, porque cada hincha debe seguir una hoja de ruta desde que salga de su casa hasta que regrese”.

¿Qué dicen los implicados?

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, fue enfático en que aún no se evalúa el regreso de hinchas, pero que se trabaja para que la Copa América, evento a disputarse en el país entre junio y julio próximos, sí cuente en sus sedes con un porcentaje del aforo.



En ese sentido, el secretario del Deporte de Cali, Carlos Diago, reconoció que es un tema que habrá que evaluar en un par de meses, teniendo en cuenta el momento de la pandemia y la ejecución del plan de vacunación.



Además, Diago le contó a El País que aún no se ha recibido ninguna solicitud de los equipos que ofician de locales en el Pascual Guerrero (América, Boca Juniors y Atlético F.C.) para el retorno del público. “Ni ellos, ni los ministerios del Deporte, de Salud o del Interior han dado alguna directriz. Cuando se haga alguna solicitud, se va a estudiar, teniendo en cuenta que es una determinación que pone en riesgo la vida de las personas”.



Por su parte, Giovanni Granobles, gerente del Imder Palmira, que tiene la jurisdicción del estadio Deportivo Cali y el Francisco Rivera Escobar, le contó a El País que el próximo miércoles se tratará el tema en una comisión técnica.



“Dar una apreciación en el momento es apresurado. Del Deportivo Cali no hemos recibido ninguna solicitud. En la mesa técnica vamos a evaluar el tema con la secretaría de salud, que es la que da las pautas en la pandemia”.



El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, cree que el retorno de los hinchas es un proceso que va a tomar tiempo.



“Debemos elaborar un protocolo para presentarlo al Gobierno cuando nos lo pida. Los presidentes de los equipos están trabajando con las administraciones locales en pro de esto. Somos positivos, pero sabemos que va a tomar tiempo. Yo creo que se está acercando, mas debemos ser cautelosos”, dijo.



Según el presidente de la entidad, por cada partido sin afluencia de público, equipos como América y Deportivo Cali dejan de percibir alrededor de 3500 millones.



El camino, aún pedregoso, es el siguiente: las alcaldías pueden presentar al Gobierno planes para el retorno de los hinchas a los estadios. Dichas propuestas son analizadas por la comisión experta del MinSalud, que aprueba o desaprueba. De ser aceptados, se ejecutarán planes piloto.

Hablan los hinchas

Germán Salcedo, reconocido hincha del Deportivo Cali, extraña ir al estadio, al que considera su casa, “y encontrarse con gente a la que ves allá que prácticamente es tu familia”.



Salcedo accedería a ir al estadio siempre y cuando se cumplan los protocolos en todo momento. “El covid nos deja la reflexión de que lo que dábamos por hecho lo podemos perder. Correr un riesgo tan grande por un gusto particular no es sensato”, acotó.



Fabián Montoya, de 77 años, recuerda ir al estadio desde hace más de 60 años y no faltaba a partido para ver a su América desde la tribuna occidental. “Hace mucha falta ver al rojo, sería partidario de que se intente un piloto con unos doce mil hinchas y evaluar cómo se comportaría la gente”.



Don Fabián está dispuesto a ir al estadio “así toque hacerse a tres puestos de la esposa y la hija”, enfatizó.

En detalle

Aunque eventos puntuales como el Súper Tazón han tenido experiencias exitosas, la mayoría de competencias en el mundo se siguen disputando a puerta cerrada.



El Abierto de Australia, que desde su inicio recibió 30 mil espectadores por día, debió cerrar sus puertas tras decretarse confinamiento estricto en el estado de Victoria, al detectarse cinco casos de covid. La medida va hasta el 17 de febrero.



El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, puntualizó que una Copa América sin público no sería viable, por lo que se espera tener aforo en los estadios. Está al tanto de los planes de vacunación en Colombia y Argentina, países sedes de la manifestación deportiva.