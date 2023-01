Vida de rico: los supuestos lujos que Teófilo Gutiérrez le pidió al Unión Magdalena para firmar

Toda una novela se ha convertido la contratación del delantero Teófilo Gutiérrez. Desde que el barranquillero dejo el Deportivo Cali, ha intentado acercarse a varios clubes, pero parece que es una misión muy difícil de concretar.

Su regreso al Junior es imposible y sin ofertas para regresar al fútbol del extranjero, el atacante de 37 años cuenta con una única oportunidad para jugar esta temporada y es con el Unión Magdalena.



Si bien esta semana se había manifestado que era un hecho la vinculación de 'Teo' con el equipo samario, al parecer hay aspectos que no se han cerrado de la negociación y por ello no se ha llegado a feliz término.



La primera exigencia del barranquillero fue un salario de 100 millones de pesos mensuales, algo imposible de pagar para el 'ciclón bananero'. Sin embargo, se la habría hecho una contraoferta por un sueldo de 25 millones mensuales.



Sin embargo, el periodista José Hugo Illera en el programa 'Junior A Un Click', reveló que Teófilo Gutiérrez hizo una serie de exigencias para estampar su firma con el Unión Magdalena.



Dichas exigencias habrían sido: disponer de un terreno frente a la playa para construir un edificio y el uso sin restricciones del yate y helicóptero de la familia Dávila, dueña del conjunto bananero.



Todavía no hay una decisión final sobre el tema. Lo único cierto hasta ahora es que el barranquillero se encuentra sin equipo, sin pretemporada y con el campeonato ya marchando.