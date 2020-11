'VARbaridades': ¿Por qué se utiliza mal el videoarbitraje en el fútbol colombiano?

Daniel Molina Durango

La famosa ayuda tecnológica o VAR, que se implementó en el fútbol mundial y que se utiliza en Colombia para solo dos partidos en cada fecha, está muy lejos de ser esa rueda de auxilio para los árbitros.



Se pensaba que con dos personas más, ayudadas en una cabina por quien es el encargado de repetir las jugadas una y otra vez desde diferentes ángulos, se acabarían los polémicos goles y las jugadas dudosas dentro del área.



Pero no. Más lejos de la realidad porque el VAR acierta en algunas acciones, pero en otras se equivoca flagrantemente, dejando espacio de nuevo a la suspicacia y a las duras críticas de directivos, técnicos, jugadores, aficionados y periodistas.



A eso se le suma la cantidad de veces que el árbitro detiene un partido porque el VAR lo invita repetidamente a revisar jugadas, haciendo más desesperante un fútbol que precisamente es criticado por su falta de ritmo.



“Yo era partidario del VAR, pero ya me está cansando, se está equivocando mucho y están parando frecuentemente los partidos. No deja jugar”, se quejó recientemente en el programa Espn Radio Colombia el exatacante de Nacional y de la Selección Colombia Víctor Aristizábal.



Su compañero de set y de Selección, el exarquero Óscar Córdoba, también señaló que “por cualquier cosita o jugada dudosa paran el partido y así no debe ser”.



Los errores han sido frecuentes como los sucedidos en los dos últimos partidos del Deportivo Cali, ante Santa Fe y Medellín, lo que motivó en las dos ruedas de prensa de esos juegos, airados reclamos y serias dudas sobre el manejo del VAR, por parte del técnico azucarero Alfredo Arias.



"A mí ya me preocupa esto, hasta ahora he tratado de ser sobrio y discreto, pero ya me preocupa la diferencia de criterios para manejar el VAR. He defendido que debe haber una herramienta para proteger al árbitro, pero si es mal usada…", expresó visiblemente disgustado el técnico uruguayo.



El uso de esta tecnología en el duelo Cali 3 Santa Fe 2, de la fecha 15, fue duramente criticado por el exárbitro y analista José Borda, quien rajó al central de ese juego, Éder Vergara, por las decisiones que finalmente tomó.



“Mal el árbitro Éder Vergara: en el penalti en contra del Cali, la falta fue de Moya; echó mal a John Velásquez de Santa Fe, no dio penal por mano de Andrés Pérez, pitó penalti por falta de Gustavo Arboleda a Ángelo Rodríguez, el VAR lo corrigió y acertó en el penal de Patricio Cucchi a Edwin Velasco”, comentó el hoy analista.



En el partido Medellín-Cali de la fecha 16 también se presentaron duros reclamos, especialmente del equipo azucarero, que se declaró perjudicado.



En Junior-Millonarios el VAR generó polémica por una posible falta a Teófilo Gutiérrez en el área, pero en una jugada de Luis González, del Junior, sobre Bréiner Paz, de Millonarios, no le avisó al árbitro Wílmar Roldán que la acción era para tarjeta roja.



Wílmer Barahona, exárbitro y hoy analista, dice tajantemente que el VAR en Colombia, a diferencia de otros países, no se está utilizando bien.



“El VAR no se está manejando bien, se están sancionado faltas dudosas; la esencia es intervenir cuando la jugada sea clara. El VAR ha funcionado en el mundo, son más los aciertos que los errores, pero en Colombia no funciona”, se queja Barahona.



Los continuos errores han llevado a que dirigentes, como Fernando Salazar, de Águilas, pida la suspensión de este servicio, y que periodistas, como Esteban Jaramillo, ponga un manto de dudas sobre los que manejan el VAR.



“Solicitaremos al presidente de la Dimayor suspender el contrato del VAR hasta tanto se capaciten mejor los jueces”, dijo hace unos días Fernando Salazar, de Águilas, luego de criticar las decisiones en un Nacional-Tolima, y de denunciar la forma como a su equipo también lo han perjudicado.



Entre tanto, el periodista Esteban Jaramillo, luego de ver la cantidad de desaciertos, publicó en sus redes: “Dejo claro que la actualidad sospechosa en el fútbol colombiano por las equivocaciones arbitrales no es consecuencia del VAR. Es de quienes lo administran y desde allí influyen. La última decisión es del árbitro”.



Este fin de semana comenzó a jugarse otra fecha en la Liga colombiana, la 17, de nuevo con solo dos partidos con la ayuda o los desaciertos del VAR.



Mientras tanto, las duras críticas persisten y las enormes dudas sobre su manejo siguen creciendo.



La Dimayor hasta ahora guarda silencio, lo mismo que la Comisión Arbitral. Se espera que quienes manejan esta 'ayuda tecnológica' se acomoden a las reglas, hagan un buen trabajo y despejen preocupaciones para no tener que ver grandes ‘VARbaridades’ en cada jornada.

Así funciona el VAR

La empresa que maneja el VAR es Mediapro, firma española. Esta empresa trabaja con la producción que hace Win Sport de cada partido, en los que emplea entre 8 y 12 cámaras.



En una cabina están el árbitro VAR 1 y el árbitro VAR 2, que cuentan con la asesoría de una persona que es la encargada de manejar las repeticiones de las jugadas cuando los árbitros la necesitan para salir de dudas.



Los árbitros VAR dan su opinión sobre una acción dudosa, pero en definitiva es el central que está pitando el partido quien toma la última decisión.



El exárbitro Wilson Lamoroux es el coordinador del VAR en el fútbol colombiano.



Para el trabajo de esta herramienta tecnológica se capacitaron 24 árbitros, entre quienes están los internacionales Wílmar Roldán, Nicolás Gallo y Andrés Rojas, así como varios asistentes de trayectoria.

Los partidos de la polémica

Sin contar con lo de anoche entre Millonarios y Nacional, son varios los partidos que han encendido la polémica.



Fecha 1: en Tolima-Medellín la repetición muestra una mano clara de un defensa del DIM en su área. El árbitro John Hinestroza revisó la acción y no pitó penal.



Fecha 9: Nacional-Tolima, se pita penal a favor del visitante por mano de Cristian Mafla, pero en la repetición se ve que el balón primero da en la mano de Jáminton Campaz.



Fecha 12: Envigado-América: penal para América pese que la televisión muestra un 'piscinazo' de Duván Vergara.



Fecha 15: Cali-Santa Fe: desaciertos al pitar un penal a favor del equipo bogotano y omitir uno a favor del Cali.



Fecha 16: Junior-Millonarios: el árbitro, pese a ver el VAR, no expulsa a Luis González por jugada peligrosa.



Fecha 16: Medellín-Cali: sanciona penal inexistente a favor del local, y omite uno muy claro para los azucareros.