Tolima se llevó los puntos y el invicto del Deportivo Cali tras derrotarlo en Palmaseca

Juan Carlos Pamo

Deportivo Cali cayó este sábado en la noche 1-2 con Deportes Tolima y perdió un invicto de 22 fechas sin conocer la derrota en torneos oficiales.



Los azucareros se fueron en ventaja por intermedio de Jesús Arrieta (9’) mientras que la visita le dio vuelta al marcador con anotaciones de Danovis Banguero (70’) y Anderson Plata (86’).



El cuadro verdiblanco tuvo un equipo con varias variantes debido a la rotación implementada por si entrenador Alfredo Arias, quien busca oxigenar su plantilla teniendo en cuenta que una semana debe atender compromisos no solo en la liga local y en la Copa Suramericana donde el próximo martes recibirá a Millonarios, en el duelo de vuelta de la segunda fase, serie que gana 2-1.



Los azucareros se fueron en ventaja de manera tempranera. Sobre el minuto 9, un centro desde el costado oriental enviado por Hárold Gómez fue bien capitalizado por Jesús Arrieta, quien llega sin marca en el corazón del área y de un fuerte cabezazo abrió el marcador en la cancha de Palmaseca.



Ese gol fue importante para la tranquilidad del elenco orientado por Alfredo Arias.



La escuadra verdiblanca supo darle manejo al juego y en el periodo inicial no sufrió en defensa.



A pesar de los ataques del Tolima, no llevaron mayor riesgo para el arco custodiado anoche por Johan Wallens.



Fue tal vez el primer tiempo más flojo en materia ofensiva del elenco de Hernán Torres en lo que va de la Liga, ante un conjunto azucarero que tuvo orden para irse al descanso con la ventaja parcial.

La remontada

La visita movió sus fichas en el complemento e hizo que fueran más punzantes en ataque. De la mano de Daniel Cataño, Tolima se acercó al arco de Wallens y en el 68’, una sujeción de camiseta de Arrieta sobre Sergio Mosquera fue decretada por el árbitro como penal.



Dos minutos más tarde, Danovis Banguero ejecuta el tiro desde los doce pasos, el arquero adivina el palo pero su esfuerzo no fue suficiente para evitar la paridad en el resultado.



Tolima no se conformó con el empate y siguió atacando. En el 86’ es Anderson Plata que define para darles cifras concretas al resultado.



El Cali se quedó con 30 puntos en la tabla y en la próxima fecha visitará al Caldas en Manizales.

La síntesis:

Estadio: Deportivo Cali.

Asistencia: a puerta cerrada.

Árbitro: Diego Escalante.



Formaciones:



Cali: Johan Wallens, Hárold Gómez, Richard Rentería, Kevin Moreno, Kevin Velasco, Juan Daniel Roa (Congo, 82’), Andrés Balanta, Carlos Lizarazo (Arroyo, 64’), José Enamorado (Mulato, 64’), Jhon Vásquez (Montaño, 73’) y Jesús Arrieta (Lucumí,73’)..

D.T.: Alfredo Arias.



Tolima: Álvaro Montero, Nilson Castrillón, Jean Pestaña, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Juan David Ríos, Guillermo Celis (Cataño,62’), Andrey Estupiñan (Miranda, 46’), Jaminton Campaz, Ómar Albornoz (Plata, 62’) y Francisco Rodríguez (Robles, 86’)..

D.T.: Hernán Torres.



Goles: 1-0 Min 9: Jesús Arrieta. 1-1 Min 71: Danovis Banguero. 1-2 Min 87: Anderson Plata.