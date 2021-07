Valle perdió con Bogotá el título del Campeonato Nacional Sub-19 femenino

Juan Carlos Pamo

La Selección Valle femenina perdió este martes el duelo por el título del Campeonato Nacional Femenino Sub-19 ante Bogotá. El partido terminó en empate sin goles, pero las jugadoras del conjunto capitalino se alzaron con el trofeo al sumar el punto que les permitió terminar en el primer lugar.



Un compromiso aguerrido se jugó en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá. Ambos equipos tuvieron oportunidades de anotar, sobretodo en el segundo tiempo, donde el horizontal les ahogó el grito de gol.



El equipo vallecaucano no pudo lograr el tanto que le diera el triunfo y el título en la capital. Las mayores referentes del equipo, Carmen Rodallega y Fátima Montaño no pudieron darle contundencia en el frente de ataque que necesitó el onceno dirigido por Ángelo Marsiglia.



“Vestir estos colores me llenan de mucho orgullo y sentimiento hacia mi Valle del Cauca y sobretodo mi Cali hermosa”, expresó Carmen Rodallega, quien afirmó que está cerca de dejar el fútbol profesional.



Las jugadoras de Valle terminaron con impotencia, pero con la satisfacción de haber realizado un buen papel en el certamen, al finalizar en la segunda casilla con nueve puntos.



Además, el conjunto vallecaucano fue invicto del torneo, con dos victorias, tres empates y cero goles en contra.



Y la guardameta de Valle Luisa Agudelo se llevó el trofeo a la valla menos vencida.