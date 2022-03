¡Un clásico de ataque! Deportivo Cali y América de Cali se miden por tres puntos de oro

Este sábado (6:10 p,m.) se vivirá un nuevo clásico vallecaucano y está en juego más que el honor en el estadio de Palmaseca. Deportivo Cali y América necesitan solo sumar de a tres y no pueden tener margen de error en esta fecha. Por eso, ambos equipos sacarán toda su artillería en el campo.



El campeón de Colombia buscará hacer respetar su casa, pero lo más importante es que debe mejorar el ataque ante su rival de patio.



Los números para los verdiblancos no son los mejores. En las 9 fechas que lleva la Liga, ha marcado 5 goles y ha recibido 11. Su porcentaje de rendimiento ha sido del 22,2 % y hasta el momento no ha podido marcar más de dos goles por partido.



Ahora, el campeón tendrá que recibir al América, que viene de ganar en casa contra el Once Caldas y tiene como objetivo solamente los tres puntos.



Ante eso, hay que sumar que los ‘Azucareros’ no contarán con su capitán y estrella Teófilo Gutiérrez, que fue sancionado por la Dimayor. Una sensible baja para el ataque del Cali cuando más lo necesita.



“Sinceramente, lamento la ausencia de ‘Teo’. Su malicia, calidad e inteligencia atraen mucho el juego. Disfruto ver la malicia de jugadores como él o como Vásquez. De verdad es una lástima no tener a ‘Teo’ porque pierde el show, el espectáculo. Lo voy a extrañar”, expresó Juan Carlos Osorio previo al clásico.



Sin embargo, pese a la baja de ‘Teo’ y la presión de una victoria, el técnico Dudamel se encuentra tranquilo y confiado en su equipo. Es otro tema el que le preocupa:



“Solo me preocupa del partido de hoy un nombre: Carlos Betancourt, que no nos vaya a dañar el partido, como ya lo hizo con un penal inexistente en un clásico”. Pero hubo una modificación en Dimayor y el árbitro central será Wílmar Roldán.



Con respecto a estas declaraciones, el técnico Juan Carlos Osorio en la previa del clásico apoyó la idea su colega Dudamel.



“Para mejorar el fútbol colombiano necesitamos que mejore el arbitraje. Aquí hay buenos árbitros, pero el sistema tiene que cambiar un poco para que la competitividad no baje su nivel”.



Por su parte, los ‘Rojos’ tiene un poco mejor los números en el ataque. Han anotado 10 goles y la diferencia es de +1. Su porcentaje de rendimiento está en el 44,4 % y están peleando por entrar a los ocho.



No obstante, es claro que el juego de América también debe de mejorar ahora que se está a la mitad del torneo. En Palmaseca, los ‘Escarlatas’ soltarán toda la pólvora para llevarse tres puntos de oro.



"Lo hemos estado considerando, el de jugar con Quintana-Ramos. El juego anterior nos dio un muy buen resultado. Cada juego trae sus propios cuestionamientos y eso lo hemos trabajado en la semana. Eso es un posible escenario y es uno muy bueno”, señaló el ‘profe’ Osorio.



La delantera escarlata será comandada por Adrián Ramos, que ya sabe lo que es anotar en Palmaseca: dos de los últimos tres clásicos en este estadio anotó para los ‘Rojos’. Alejandro Quintana viene de hacer doblete en casa y podría sumar para el ataque de América.



Por último, el español Iago Falque debutó ya con América y ha declarado que el clásico caleño es un partido que le llama mucho la atención y que lo jugaría con todo.

Datos

- La Dimayor no concedió el recurso de apelación del Deportivo Cali sobre el jugador Teófilo Gutiérrez. Sin embargo, ‘Teo’ pagaría solo una fecha de sanción y la multa que le había designado con el valor de $2.000.000.



- Deportivo Cali no le gana al América en su estadio desde el 2020. Los dos juegos del 2021 en Palmaseca América los ganó 1-2 y 0-1.



- América de Cali no ha ganado por fuera de su casa en esta Liga 2022. Los ‘Rojos’ acumulan tres derrotas consecutivas en condición de visitantes.

Ficha técnica

Estadio: Deportivo Cali

Árbitro: Wílmar Roldán

Capacidad: 30.000 aficionados

Posibles formaciones:

​

Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Aldaír Gutiérrez, Jorge Marsiglia, Guillermo Burdisso, Christian Mafla, Sebastián Leyton, Andrés Balanta, Jhon Vásquez, Yony González, Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel



América: Diego Novoa, Eber Moreno, Jhon García, Jorge Segura, Elvis Mosquera, Carlos Sierra, Juan Camilo Portilla, Larry Angulo, Iago Falque, Adrián Ramos y Alejandro Quintana.

DT: Juan Carlos Osorio