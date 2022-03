Tres meses tarde: Dimayor programó la final del torneo de ascenso entre Cortuluá y Unión Magdalena

Este viernes la Dimayor confirmó el horario para el partido de la final del Torneo de Ascenso entre Cortuluá y Unión Magdalena, que no se jugó en diciembre.



Este compromiso, que estaba estipulado para disputarse el 11 de diciembre, no se jugó por la investigación luego del escándalo del partido entre Llaneros y Unión, cuando se evidenció que el equipo metense dejó de competir y permitió que los samarios marcaran dos goles para que estos ascendieran a la Liga 2022.



El último día del 2021, el 31 de diciembre, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor anunció que archivaba la investigación y desde entonces se comenzó a especular acerca de este compromiso.



Luego de tres meses se programó esta final que estaba pendiente, aunque deportivamente ni económicamente representa algo para ambos clubes, pues tanto Cortuluá como Unión están ya disputando la Liga 2022 y no hay premio monetario para quien gane la final.



Es importante destacar que solo se jugará un partido, que será en el estadio Doce de Octubre, teniendo en cuenta la reglamentación del torneo del año pasado.





Torneo BetPlay DIMAYOR II-2021

Gran Final

10 de marzo

Cortuluá vs Unión Magdalena

Hora: 3:30 PM

Estadio: Doce de Octubre

Transmisión: Win+