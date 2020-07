¡Traumático! Jorge Enrique Vélez: dos años polémicos como presidente de la Dimayor

Francisco Henao

De entrada, por ser una persona que llegaba de la clase política, su nombre no gustó a muchos de los 36 presidentes de los clubes profesionales de Colombia.



Algunos de ellos aseguraban que Jorge Enrique Vélez llegaba a la presidencia de la Dimayor y que allí implementaría los mismos vicios que están enquistados en la política y eso podría ser fatal para el fútbol colombiano.



Sin embargo, pese a la oposición de unos cuantos directivos, Vélez fue elegido en 2018 como reemplazo de Jorge Perdomo, a quien le pidieron la renuncia después de situaciones polémicas al frente de la entidad.



Vélez tomó posesión del cargo y de inmediato comenzó a tener protagonismo en la prensa y a tomar decisiones que no gustaron en un sector de la dirigencia.



Sus últimos actos, que fueron bastante cuestionados, incidieron para que varios clubes, como el Deportivo Cali, que antes lo apoyaba, le retirara su apoyo.



A Vélez se le cuestionó el hecho de haber retado al Gobierno cuando le respondió que a dónde le enviaba la factura, justo en momentos en que el ejecutivo pedía que los partidos de fútbol fueran transmitidos por televisión abierta.



Luego invitó al expresidente Álvaro Uribe a una de las reuniones de Dimayor, lo que no fue bien visto por lo poco razonable de la presencia del hoy Senador en una convocatoria de fútbol, y luego perdió la confianza del Ministro de Deportes, quien señaló que solo hablaría con directivos de la Federación Colombiana de Fútbol para temas pertinentes a la reanudación del torneo.



El otro punto que le hizo perder confianza fue la fallida negociación para la venta de los derechos del fútbol a la televisión internacional, y en la que prometió que llegarían 60 millones de dólares que serían repartidos entre los equipos, lo que al final no sucedió.



A Vélez le dieron la espalda la mayoría de los equipos y por eso este viernes se decidió su salida de la entidad.