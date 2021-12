Tome nota: Dimayor confirmó los horarios de la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales

La Dimayor dio a conocer el cronograma de partidos para la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2021, los cuales se disputarán entre el 8 y 9 de diciembre.



El grupo A tendrá acción el 8 de diciembre con los juegos entre Junior y Pereira, que abrirán la jornada a las 5:00 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que Nacional y Cali cerrarán ese mismo día a las 7:30 de la noche en el Atanasio Girardot.



El grupo B jugará un día después desde las 6:00 de la tarde, cuando el América de Cali reciba en el Pascual Guerrero al Alianza Petrolera, mientras que Millonarios enfrentará al Deportes Tolima desde las 8:05 de la noche en el estadio El Campín.



Así se disputará la jornada:



8 de diciembre



Junior FC vs Deportivo Pereira

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano



Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot



9 de diciembre



América de Cali vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



Millonarios FC vs Deportes Tolima

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín