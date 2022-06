Suspendieron a dos jugadores de Atlético Bucaramanga tras agresión a un árbitro

El ataque a un juez de línea al final del partido del pasado miércoles ante Nacional llevó a la comisión disciplinaria de la Dimayor a suspender provisionalmente a dos jugadores mientras se adelanta la investigación.



Los integrantes de Atlético Bucaramanga que no podrá jugar durante siete días son Jefferson Gómez y Juan Marcelín, quienes estarían implicados en la agresión contra el juez Alexander Guzmán.

Así las cosas, Marcelín y Gómez se perderán los partidos ante Junior este sábado 11 de junio y ante Millonario el próximo miércoles 15 de junio.



Testigo reveló detalles

Un testigo presencial del hecho ocurrido durante la noche del pasado miércoles en el estadio Alfonso López narró a Vanguardia pormenores de la agresión en contra del juez de línea, Alexander Guzmán.



El hombre afirmó que al finalizar el encuentro "tres de los cuatro árbitros salieron de la cancha hacia la zona mixta y el central se quedó en el terreno de juego. Mientras tanto, Bucaramanga y Nacional ya estaban en sus camerinos".



Según el relato, los tres árbitros que se adelantaron decidieron irse hacia el camerino y de repente "del camerino salió un jugador del Bucaramanga en pantaloneta, sin camisa y en medias y los insultó y volvió a entrar en su camerino. En ese instante el árbitro Guzmán le respondió y le dijo que se lo dijera en la cara y no se escondiera".

Al escuchar las palabras del árbitro "salió Jefferson Gómez del camerino y les dijo que qué había pasado y el juez Guzmán le dijo que otro jugador los estaba insultando. En ese instante, el jugador del Bucaramanga lo empujó y todo fue confusión. Salieron más jugadores del Bucaramanga a detener a Jefferson Gómez pero él logró zafarse y le pegó un puño en la cara al árbitro y lo tiró al piso".



"Cuando el juez estaba tirado en el piso, varios jugadores del Bucaramanga se agacharon a atender al árbitro y a preguntarle cómo estaba mientras que Sherman Cárdenas y Dayro Moreno llamaban a la calma de todos y a solicitar atención médica para el juez de línea", acotó el testigo.



El testigo agregó que "mientras el árbitro permanecía en el piso, Jefferson Gómez no continuó su agresión sino que salió del lugar y no volvió a aparecer más en el estadio".



De inmediato se generó la presencia del personal de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios debido a la cantidad de sangre que brotaba de la herida.



Durante el proceso de las curaciones, este hombre aseguró que "llegaron policías de la Sijín y le pidieron identificar al agresor. En una lista le mostraron tres nombres de jugadores y el juez agredido no dudó en señalar a Jefferson Gómez como el responsable".



Con una herida abierta de más de 10 centímetros en el arco superior del ojo izquierdo, fue trasladado hasta el Hospital Internacional de Colombia el juez de línea Alexánder Guzmán.



Frente al caso, Dimayor dijo que abrió una investigación y "si eso se comprueba es un hecho absolutamente lamentable y que seguramente el Comité Disciplinario va a tomar medidas muy drásticas al respecto".