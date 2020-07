Superintendencia responde a FCF por reclamación en sanción por reventa de boletas

Juan Carlos Pamo

El superintendente de Industria y Comercio (SIC), Andrés Barreto, respondió a la Federación Colombiana de Fútbol luego de que esta anunciara que no ha sido notificada formalmente de las sanciones impuestas este lunes por su proceder en el caso de reventa de boletería durante las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.



“Yo no entiendo ahora las críticas contra al proceso cuando han comparecido con sus abogados y han intentado toda suerte de tácticas dilatorias contra el proceso de cartelización en la comercialización de la boletería”, explicó el superintendente en diálogo con Caracol Radio.



Barreto indicó que ya hubo una investigación en “la delegatura de protección al consumidor por las conductas que vulneraron los derechos de los consumidores, la actividad mañosa, la inexistencia de las boletas, etc” y que además, esta es una investigación de “casi dos años en la que hay un actor delator: la empresa Ticketshop, que vino a delatar esta actividad ilegal, no es que la SIC se sacó esto del sombrero”.

“Esta empresa presentó colaboración, pruebas con los elementos y piezas que después pudieron ser constatadas y corroboradas por esta Superintendencia en donde la delegatura adelantó una juiciosa investigación con todo el rigor procesal y mandó a mi despacho la sanción”, agrega el Superintendente.



Finalmente, manifestó que, de haber alguna irregularidad, “los invito a que si ellos tienen realmente noción de que aquí se están cometiendo delitos o conductas ilegales, acudan a la Fiscalía General de la Nación y gustosamente nosotros compareceremos a ese proceso”.



Tras el anuncio sancionatorio de la SIC sobre 17 personas naturales y tres agentes de marcado por haber facilitado la cartelización, Colfútbol señaló, a través de un comunicado que no ha sido notificada de esta decisión “en los términos que indica la normatividad”, por lo tanto, “desconoce el contenido íntegro de la decisión”.



La entidad anunció que en cuanto se surta la notificación y en caso de que la SIC mantenga su posición, acudirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad encargada de adoptar una decisión definitiva del proceso.