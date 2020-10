¡Sorpresa en la Liga! Patriotas consiguió su primer triunfo de 2020 ante Nacional

Alejandro Cabra Hernandez

Otro duro golpe para el proceso del técnico Juan Carlos Osorio en Nacional fue el que recibió el club en su visita a Patriotas por la fecha 16 de la Liga Betplay, conjunto con el que cayó 2-1.



El elenco verde volvió a lucir desorientado en su fútbol y esta vez su capacidad ofensiva no fue suficiente para subsanar los errores que continúa cometiendo en defensa.



El primer tiempo terminó 0-0, pero el portero Aldair Quintana fue figura y el conjunto local falló en la puntería.



Para la etapa complementaria, la tónica fue la misma, Patriotas siguió presionando a Nacional hasta que encontró en un penalti, dudoso, la forma de irse arriba en el marcador. Aunque la falta no fue clara, y este partido no contó con el VAR, el conjunto boyacense hacía méritos para abrir el marcador. Cobró John Freddy Miranda y puso el 1-0 a los 62’.



Dos minutos más tarde, cuando Nacional aún no se acomodaba por ese tanto, otra desconcentración defensiva permitió que Patriotas ampliara la ventaja con un cabezazo de Carlos Ramírez. En ese momento el técnico Osorio intentó reaccionar mandando a la cancha a sus mejores fichas y encontró el descuento por medio de Jarlan Barrera, a los 82’, pero no fue suficiente.



Patriotas volvió a ganar tras 17 partidos consecutivos sin victorias, mientras que Nacional acumula 13 juegos seguidos recibiendo goles.



El próximo encuentro del verde será ante Millonarios y deberá intentar recuperar la confianza de una parte de los hinchas que encuentran en este Nacional un fútbol insípido y que pese a su poder ofensivo, no alcanza para generar ilusión, sobre todo, ahora que viene la Copa Sudamericana..