Sobornos y amenazas: el máximo accionista de Águilas Doradas de nuevo en problemas

Mucha tensión se vivió en la noche del martes durante el juego entre Independiente Medellín y Rionegro Águilas, juego válido por la fecha 4 del cuadrangular B de la Liga colombiana.



El compromiso tuvo un retraso de casi 2 horas por las fuertes tormentas que se presentaron en la capital del departamento de Antioquia, tanto así que se reanudó desde el minuto 32 a las 10:30 de la noche y al final el DIM logró quedarse con la victoria por un marcador de 2-1.



Sin embargo, el máximo accionista de Rionegro Águilas, José Fernando Salazar, está de nuevo en el ojo del huracán por dos situación que aparentemente ocurrieron durante el juego.



El primero de ellos, fue una denuncia que hicieron dos de los recogebolas del partido en el Atanasio Girardot -ambos menores de edad-, en el que supuestamente el señor Salazar les ofreció a cada uno un millón de pesos para que "ayudaran a Águilas" una vez se reanudara el compromiso.



“Estábamos ahí parados, esperando como estaban evaluando el terreno de juego para continuar con el partido y se me acercó él (Fernando Salazar) y me dijo que nos ofrecía un millón de pesos a cada uno si le ayudáramos a Águilas. Que les preguntara a los recogebolas de América y Pasto cómo los tenía”, indicó uno de los jóvenes.



Sobre ese tema fue consultado el técnico Leonel Álvarez en la rueda de prensa posterior al partido: “Tienes que tener pruebas primero que todo para poder hablar de ese tema. Yo me abstengo, eso no lo hace nuestro presidente (Fernando Salazar). He visto a jóvenes mentir mucho, entonces tenemos que escuchar a la otra parte. A mí me queda muy difícil eso, hay que preguntarle a Fernando. Nos corresponde levantar el grupo, nos faltó y ojalá el sábado hagamos una gran presentación y que tengan una mentalidad positiva, de sumar un triunfo. Esperamos que las cosas se den”.



Pelea con Andrés Cadavid

​Más tarde esa misma noche el defensor del Independiente Medellín, Andrés Cadavid, subió unos videos a sus redes sociales denunciando amenazas en su contra por parte del máximo accionista de Rionegro Águilas.



“Hey, hasta cuándo nos vamos a aguantar que ese señor Fernando Salazar nos quiera ‘bravear’, ¿hasta cuándo va a venir a bravear después de los partidos? Y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta. Ah ah papito, aquí no, se está equivocando papi. ¿Qué cree? ¿Qué es que es se cree bandido en esta época mi hermano? Nada papá, aquí es fútbol en paz, aquí a nadie se arruga”, comentó Cadavid a través de su cuenta en Instagram.



Esta situación se habría presentado después de finalizado el compromiso y donde el ambiente no era el mejor entre los dos planteles ya que el DIM se oponía a reanudar el juego, mientras que Rionegro insistía en jugarlo.



El jugador que marcó uno de los dos goles en la fría noche del martes agregó: “No estoy de acuerdo con ese señor Fernando Salazar, fuera del estadio quiera que tener a bravearlo a uno, no estoy de acuerdo. ¿Hasta cuándo con él? ¿Piensa que está en la época de Pablo (Escobar) con el escolta yéndose a la camioneta para sacar la pistola? ¿Se cree bandido o qué? Ya no más. Estamos en fútbol en paz y queremos seguir ahí”.

Denuncia pública de Andrés Cadavid después del partido en contra de Fernando Salazar, presidente de Águilas pic.twitter.com/bpDaQQ5MWj — 🎤🎙Juan Pablo (@JPdefutbol) November 23, 2022

Esta no es la primera vez que el nombre del máximo accionista de Rionegro Águilas está en la picota pública.



En el pasado se le recuerda cuando fue a la sala de prensa del estadio Jaraguay a insultar al técnico Hubert Bodhert; en otra ocasión habría agredido al delantero Luis Páez en Barranquilla y lo último que se había conocido era una intromisión por parte de él a la cabina del VAR para insultar a los árbitros y, en esa ocasión, dañó el sistema de aire acondicionado.