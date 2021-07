¡Sigue la pugna! La contundente decisión que tomaría Cortuluá en contra de Atlético Nacional

Francisco Henao

La batalla jurídica que tienen desde hace años Cortuluá y Nacional por los derechos del jugador Fernando Uribe, tuvo otro duro capítulo.



El máximo accionista del equipo vallecaucano, Óscar Ignacio Martán, fue contundente y amenazó con pedir la desafiliación de Nacional si prospera una tutela del cuadro verde ante la justicia ordinaria, para inscribir jugadores.



"Me deja aterrado lo que quiere hacer el Dr. Néstor Humberto Martínez (abogado de Nacional para el caso), no conoce nada de la parte deportiva. Si mañana llega la tutela y dice que Nacional puede inscribir los jugadores, voy de inmediato a la FIFA y solicito la desafiliación de Nacional", dijo Martán en entrevista con el programa 'Zona Libre de Humo'.



Cortuluá reclama la cifra de 5 millones de dólares por los derechos de Fernando Uribe. Cuando el delantero llegó a Nacional, con el Cortuluá se acordó una cifra de ingreso por una posible venta futura, algo que no pasó. Lo que sí sucedió fue que el jugador se quedó con el pase en su poder.



"El tema es claro, había un acuerdo de transferencia sobre el jugador que lo violaron y nunca nos respondieron. Nacional va al TAS y la entidad no tenía por qué involucrarse porque ya había pasado 2 instancias y nosotros respetuosamente fuimos y le volvimos a ganar el proceso, en la 3ra instancia cambiando el monto", señaló el dirigente de Cortuluá.



Agregó que "El caso lleva muchos años, 7 u 8 de estar en controversia. Hablé con (Víctor) Marulanda - entonces presidente de Nacional - y le dije que necesitaba hablar con el doctor Lulle; hablé con (Juan Carlos) Cuesta - también presidente de Nacional -, con Lizarazo (otro directivo) y me tiraron la puerta en la cara", aseguró Martán.



El dirigente vallecaucano aseguró que en medio de esta polémica ha recibido amenazas, por lo que ya acudió ante la Fiscalía.



El litigio sigue candente porque Cortuluá y Nacional no dan su brazo a torcer, con una multa de por medio de 5 millones de dólares que debería pagar el equipo antioqueño, de lo contrario no podrá inscribir jugadores.