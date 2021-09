Sigue la polémica: médicos advierten riesgos por el uso de amoníaco en el organismo

La versión sobre el uso de carbonato amónico por parte de los jugadores Fabián Ángel y Willer Ditta, del Junior, en el partido con Huila ha generado polémica y asombro.



La razón de su sorpresa es porque, según los expertos, no existe ningún estudio científico que demuestre que el uso de esta sustancia pueda generar alguna reacción “benéfica” para un deportista.



Es más, lo que produce es irritación de las vías respiratorias, algo que generalmente perjudica a las personas y les puede producir dolor, tos o dificultad para respirar.



Mito o realidad

Hugo Gallego Rojas, médico toxicólogo clínico de la clínica Las Américas y profesor de la facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, argumenta que Junior debería explicar mejor el caso de los jugadores.



“Uno como médico a veces trata casos de deportistas que han utilizado algunas sustancias, por ejemplo para el desempeño sexual, y no se fijan en los componentes y luego se ven sorprendidos porque salen positivos por alguna droga prohibida. Pero en el caso del amoníaco no hay ningún uso médico comprobado que sugiera utilidad o beneficio para quien lo consuma”.



Y agregó que algunas personas llegan con molestias en las vías respiratorias porque usaron amoníaco para lavar pisos o baños, y eso les irrita las vías respiratorias. Por eso en el caso de los futbolistas y lo que dice el club, no resuelve las dudas, pues médicamente no existe una explicación científica que avale ese uso para buscar algún beneficio.



Igual pensamiento tiene el médico Federico Upegüí, quien ha trabajado en varios clubes del fútbol colombiano y en la Liga Antioqueña de Fútbol.



“No hay explicación para ese uso, porque además es una sustancia que puede ocasionar una lesión por irritación o quemadura”.



Óscar Mario Cardona, jefe de Medicina Deportiva de Indeportes, sostiene que algunas personas usan este tipo de sustancia afirmando que les permite respirar mejor, porque les abre las vías respiratorias. Pero desde su punto de vista profesional es más un mito, de esos que se crean alrededor de una sustancia y que muchos usan y se convencen de que sí les beneficia.



“El carbono de amoníaco no tiene ningún beneficio comprobado por expertos, no hay una evidencia científica que confirme que su uso permite que ingrese más aire al organismo. Es más, es un producto que, por el contrario, puede generar irritaciones o quemaduras y que su reacción en cada individuo puede ser muy diferente”, concluyó.



Junior, en comunicado de prensa, expresa que el producto usado por Fabián Ángel y Willer Ditta fue carbonato amónico, el cual “no fue autorizado, suministrado ni recomendado por el cuerpo médico del club”.



Por esta razón tomó la decisión de iniciar un proceso disciplinario a los dos jugadores, quienes tendrán que explicar por qué y con qué fin tomaron esa decisión.



Según los expertos, esta sustancia tampoco ayuda a mejorar el rendimiento deportivo ni se considera dopaje.