¡Sigue firme! Jorge Enrique Vélez llegará a la asamblea de Dimayor aferrado a su puesto 

Francisco Henao

Lo que parecía un hecho, la renuncia anticipada de Jorge Enrique Vélez como presidente de la Dimayor, producto de la fuerte presión de dirigentes opositores, no se dio y contra todos los pronósticos el directivo estará el viernes liderando la asamblea de la entidad y, por ahora, firme en su cargo.



Durante la semana se especuló con la muy segura salida de Vélez de la entidad que organiza los torneos de fútbol en Colombia, incluso asegurándose de que se estaba negociando la indemnización a la que tendría derecho. Sin embargo ese hecho no se consumó.



Este jueves se dio el último envión para sacarlo del cargo, en una reunión virtual en la que estuvieron la mayoría de los presidentes de clubes, con Ramón Jesurún, cabeza visible de la Federación Colombiana de Fútbol como invitado, pero los intentos fueron infructuosos y como están las cosas, Vélez estará como presidente este viernes en una asamblea que determinará el formato del torneo que se jugará hasta diciembre.



Fuentes cercanas a los directivos aseguraron que la propuesta de que Jesurún asumiera como encargado en la Dimayor no cuajó, como tampoco hubo acuerdo en el dinero que se le deberá pagar a Jorge Enrique Vélez para que de un paso al costado.



"No es sano que Ramón (Jesurún) tome el cargo así sea por un corto tiempo, sabiendo que está siendo investigado por la reventa de la boletería en las eliminatorias; hay que buscar otros candidatos", señaló uno de los asistentes a la reunión de este jueves.



Aunque no hubo luz verde para la salida de Vélez, los opositores se jugarán la última carta este viernes y pedirán que en el orden del día se incluya el punto para discutir ese tema.