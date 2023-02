Señalado: Exárbitro Fifa critica con dureza manejo que Wilmar Roldán le dio al incidente en Ibagué

De la agresión que se dio en el estadio Murillo Toro de Ibagué, el domingo antes del inicio del partido Tolima-Millonarios, se ha hablado mucho.



Un aficionado ingresó al campo y agredió a Daniel Cataño, jugador del equipo visitante, quien de inmediato respondió y luego vio la tarjeta roja por su reacción.



Lo que sucedió después fue el cruce de opiniones en plena grama del Murillo Toro, entre jugadores y directivos de ambos equipos, además del árbitro Wilmar Roldán.



El central del partido intentó convencer a los jugadores de Millonarios para que se llevara a cabo el partido después del incidente con Cataño.



"De 20 mil aficionados, apenas entró uno", les dijo Roldán a los miembros del equipo capitalino, que a través de su capitán, Macalister Silva, respondieron diciendo que no jugaban porque había que sentar un precedente ante este tipo de actos violentos.



Wílmer Barahona, exárbitro Fifa vallecaucano, cuestionó la actitud de Roldán, señalando que compartía la decisión de Millonarios de no afrontar el compromiso por falta de garantías.



"Es lamentable lo sucedido en Ibagué, pero más lamentable lo de Wilmar Roldán, tratando de convencer a los jugadores de Millonarios de llevar a cabo el partido. Él no puede tener dudas en torno a lo que instantes antes había sucedido", dijo Barahona en La Tocata, el Facebook Live de El País.



Agregó que "lo que más le duele a uno es que el mejor árbitro de Colombia quería que se jugara el partido. El arbitraje colombiano está mal, el señor Ímer Machado no puede estar en la Comisión Arbitral y el arbitraje se debe independizar de la Federación Colombiana de Fútbol".



Barahona pidió una sanción ejemplar para el estadio de Ibagué, y cárcel para el agresor de Daniel Cataño, jugador de Millonarios.