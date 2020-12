¿Se va de Junior? Las declaraciones de Teófilo Gutiérrez que ponen a 'temblar' a Barranquilla 

Daniel Molina Durango

Teófilo Gutiérrez, delantero y emblema del Junior, puso a 'temblar' a Barranquilla este jueves 24 de diciembre con las polémicas declaraciones que le concedió a Fabio Poveda, periodista de Blu Radio.

En la entrevista, el veterano atacante, que tiene contrato con el Junior hasta el 30 de junio del 2021, aseguró que su etapa en el club de sus amores: "está terminada".

"No he llegado a un acuerdo con los directivos y eso me duele. Pero esto es fútbol y esperemos a ver qué nos trae el Niño Dios en el 2021", dijo el delantero,

"Tengo contrato hasta mitad del año entrante. Estamos tratando de llegar a un acuerdo en las próximas horas. Mi primera elección siempre ha sido Junior, pero de pronto ellos (los directivos) tienen algo mejor para la afición", indicó el delantero que también ha pasado por el fútbol europeo, argentino y la Selección Colombia.

De esta forma Junior sufre otra baja grande de cara al 2021, ya que hace poco se confirmó la no continuidad del goleador Miguel Ángel Borja.