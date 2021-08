Mediante un comunicado, Atlético Nacional rechazó lo sucedido en el estadio El Campín al término del primer tiempo del duelo en el que venció 1-0 a Santa Fe.



Según el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, los hechos sucedieron tras los primeros 45 minutos, cuando una minoría de la barra de Nacional ubicada en la tribuna norte agredió a hinchas del conjunto cardenal que se encontraban en la tribuna familiar.



Esta situación produjo la reacción de los hinchas de Santa Fe que estaban en la tribuna sur, quienes invadieron la cancha para ir hasta norte en defensa de los hinchas agredidos.

Rechazamos lo ocurrido hoy en El Campín. pic.twitter.com/4rwlyvB5YP — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 4, 2021

Los hechos produjeron que las autoridades retrasaran la reanudación del segundo tiempo del compromiso.

El presidente cardenal manifestó que las barras de Nacional no volverán a ingresar al estadio capitalino en los duelos con Santa Fe. “No volverán al estadio mientras que Santa Fe sea el local. Es una determinación que he tomado”, anunció este miércoles en Blu Radio.



“Atlético Nacional rechaza y lamenta profundamente los actos de violencia ocurridos en el estadio Nemesio Camacho El Campín.



Todo nuestro apoyo hacia los afectados y cero tolerancia hacia los violentos.



Soñamos con un fútbol en paz y en familia, y enfocamos nuestros esfuerzos en esa dirección para que lo que vivimos no se repita jamás”, dice el comunicado del conjunto verde.



La barra Los Del Sur, la más grande del conjunto antioqueño, también rechazó en sus redes sociales la actuación violenta de esos hinchas.



“La violencia en el fútbol debe terminar de una vez por todas porque aunque tenga muchas explicaciones no tiene justificación alguna. Rechazamos totalmente lo ocurrido”.

