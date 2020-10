¡Se tiene fe! Aldair Rodríguez, delantero del América de Cali, sueña con debutar y hacerle gol a Nacional

Francisco Henao

Aldaír Rodríguez, el último refuerzo del América, se bajó del avión el fin de semana, se fue a la sede deportiva de Cascajal, entrenó un par de veces con los escarlatas y este domingo podría hacer su debut nada menos que en el siempre clásico ante Nacional, en el Atanasio Girardot.



El delantero peruano aseguró que viene en forma física y futbolística después de haber trabajado estos días con la selección de su país para los partidos de la eliminatoria, y por eso cree que esta tarde en Medellín podría tener por lo menos algunos minutos.



Rodríguez, de 26 años y quien es la primera vez que sale de su país para jugar en otro club, habló con El País de sus sensaciones y de la oportunidad que tendría de estrenarse ante el más enconado rival del América.



¿Física y futbolísticamente en qué condiciones llegó?

Llegué bien, en óptimas condiciones, me siento bien porque me entrené de la mejor manera con la selección de mi país, así que no tengo problemas para aportar mi granito de arena y jugar cuando el ‘profe’ lo considere conveniente.



¿Qué clase de jugador es usted?

Soy un delantero centro que le gusta moverse bastante, buscar los espacios, profundizar mucho en el juego y estar dispuesto para que los compañeros me puedan aprovechar y así aportar mi granito de arena. No soy de los que están metidos y estáticos siempre en el área.



Siendo Adrián Ramos también delantero centro, ¿no tendría problemas en jugar con él?

No habría problemas, pero eso lo definiría el ‘profe’, si juega con dos puntas o con un jugador arriba. Es lo que mejor le convenga al equipo.



¿Cree que este domingo podría ser su debut?

Ya eso lo decide el cuerpo técnico; me entrené el viernes y el sábado, y considero que futbolística y físicamente estoy listo para tener minutos con el equipo.



¿Tuvo algún diálogo con el técnico que dé pistas de que puede ser de la partida ante Nacional?

Con el técnico sí hablé, pero no voy a revelar lo que se tocó en esa charla; de resto, estoy muy contento de hacer parte ya de la nómina del América y esperando tener minutos lo más pronto posible para mostrar mi fútbol y aportar.



¿Ya le hablaron de la rivalidad que hay con Nacional?

No hubo necesidad de que alguien del equipo me hablara porque ya sabía que acá siempre ha existido esa rivalidad; colombianos con los que jugué en Perú me tocaron también ese tema, además de lo que he visto por televisión cada que estos dos equipos se han enfrentado.



¿Qué conoce de Nacional?

Sé que tiene grandes jugadores, que le ha ido bien especialmente años atrás y que en Colombia es una de las grandes instituciones.



¿Cómo vio el ánimo y la actitud de los jugadores previo a este partido?

De la mejor manera; hay un estupendo grupo que está muy motivado, que se ha entrenado de la mejor manera y me ha sorprendido la buena onda que existe y que me hace pensar que vamos a sacar un buen resultado en Medellín.



¿El grupo tocó el tema de lo que puede ser este juego ante Nacional?

Sí, se habló lo normal que se toca en un camerino previo a un partido ante un rival importante; siento que los compañeros están muy motivados y esperando que llegue la hora para sacar un buen resultado.



¿Se imagina cómo podría ser su debut?

Uno sueña con muchas cosas, sería lindo debutar con gol ante Nacional y en un estadio donde no he jugado. Ojalá se nos pueda dar esa posibilidad para brindarle mucha alegría a la hinchada del América, que sé que alienta mucho al equipo.



De lo que ha visto del América, ¿qué es lo que más le ha gustado?

Tiene jugadores muy habilidosos e intensos en el juego y eso es clave para conseguir grandes cosas. Lo vi en Copa y aunque los resultados no lo acompañaron, me parece que faltó un poco de fortuna para sacar el objetivo adelante.



¿Qué jugadores colombianos admira?

Me gusta mucho Juan Fernando Quintero, el que estuvo en River, también Juan Guillermo Cuadrado y el 9 que es Duván Zapata porque es un jugador muy fuerte, además de Falcao que es un verdadero crack.

Duván Vergara celebrando un gol que le anotó a Nacional en el Pascual. Colprensa / El País

El duelo ante Nacional

Cada que América y Nacional se vean las caras en cualquier estadio, será siempre un partido atractivo por la rivalidad que ambos traen desde la década del 80.



Para el duelo de este domingo (6:05) en Medellín, los rojos tendrán bajas: Edwin Velasco y Adrián Ramos, pero contarán por lo menos en el banco con su último fichaje, el peruano Aldaír Rodríguez.



Además, en el arco regresaría el venezolano Joel Graterol, en tanto que en el ataque seguirá siendo su hombre más importante Duván Vergara.

América necesita de un buen resultado para afianzarse en la tabla.



Al frente estará un equipo que aunque es cuarto, no juega bien y en cada presentación recibe duras críticas por su estilo poco convincente.

Ficha técnica

Estadio: Atanasio Girardot

Partido: a puerta cerrada

Hora: 6:05 p.m.

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

Asistentes: Alexánder Guzmán y Javier Motta.

Probables formaciones



Nacional: Aldaír Quintana, Helibelton Palacios, Brayan Córdoba, Diego Braghieri, Cristian Mafla, Brayan Rovira, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade, Yerson Candelo, Jefferson Duque y Vladimir Hernández.

DT: Pompilio Páez (E)



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Daniel Quiñones, Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos Sierra, John Arias, Duván Vergara y Carlos Cortés (Aldaír Rodríguez).

DT: Juan Cruz Real