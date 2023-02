Se defendió: Jaime Córdoba, exjugador del América de Cali, aseguró que nunca ha amenazado a su exesposa

Jaime Córdoba salió al paso de las denuncias por amenazas que hizo su exesposa Viviana García en redes sociales.



El exjugador del América desmintió las supuestas amenazas y aseguró que no es capaz de hacerle daño a la mamá de sus hijos, de la que se separó hace cuatro años.

​

​"Es difícil esta situación, le dije a Viviana que hiciera algo público si creía que yo le iba a hacer algo. La verdad es que a ella ni a su familia soy capaz de hacerle daño", dijo Córdoba.



Señaló que "Los actos de ellas y su familia no son fáciles se sobrellevar, es cierto que me separé de Viviana hace cuatro años, pero su familia le tapa y de eso se han dado cuenta mis hijos que son grandes".

Córdoba señaló que "la gente que me conoce sabe que nunca le he tocado un pelo, muchas veces comprobé cosas y nunca hice nada".



El exjugador del América dijo que "económicamente no le puedo brindar lo mismo de antes, entonces por eso sale a decir estas cosas, incluso les dice a los niños que yo le voy a hacer algo".



El exvolante escarlata reconoció que su único vicio es el trago. "No lo he podido dejar como quisiera, pero la verdad es que ella quiere estar con otro y hay que dejarla".



Córdoba jugó en el América, Nacional y Junior, además de Cortuluá. Con los rojos fue campeón en el 2008.