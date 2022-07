Sangre nueva en los banquillos: El recambio generacional de los entrenadores en Colombia

Los banquillos técnicos en los equipos del fútbol colombiano tienen sangre nueva o aire fresco. La llegada de Máyer Candelo alDeportivo Cali, David González al Medellín y Grígori Méndez a Jaguares,

así como David Fererira, quien es el que ha venido dirigiendo al Unión

Magdalena, sumado a la presencia de otros jóvenes entrenadores que

se han venido manteniendo como Diego Corredor (Once Caldas), César

Torres (Cortuluá), Húbert Bodhert (Alianza Petrolera), Armando Osma

(Bucaramanga) y Alejandro Restrepo (Pereira), hacen pensar que la apuesta de los directivos es por ideas nuevas y, en otras ocasiones, por sentido de pertenencia.



“Candelo tiene una idea de juego bastante afín al ADN del equipo, es de la casa, canterano, tiene sentido de pertenencia y se le ve el amor que tiene por la institución. Lo que tenemos que hacer ahora es arroparlo, seguro que la hinchada lo va a acoger de la mejor manera, entonces la tarea es generarle buen ambiente para que las cosas puedan

salir”, dijo Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali el día de la presentación de su nuevo técnico.



De igual forma se pronunció Daniel Ossa, máximo dirigente del Medellín, quien señaló que eligieron a David González como técnico “porque tiene un vínculo muy fuerte con el equipo, conoce la institución y la ciudad, se ha preparado bien y nos mostró una propuesta que

quiere desarrollar en el equipo”.



La renovación en los banquillos le viene bien al fútbol colombiano.

​

“Todo eseo es bueno, que se vaya resfrescando la posición y que traigan

nuevas ideas y nueva metodología; lo que sí no debe ser es que repitan viejos discursos y viejas formas, ellos están para renovar todo eso”, dijo el experimentado técnico Juan José Peláez.



Agregó el timonel antioqueño que “nuestro fútbol puede ser más moderno, más físico y más dinámico con ideas nuevas; es fundamental no quedarse enquilosados aún siendo jóvenes”.



Otro entrenador de recorrido incluso internacional, Jorge Luis Pinto, considera que es bueno lo que se está dando, pero que es clave que cuando tomen decisiones, lo hagan con suficiente respaldo.



“Ojalá ellos respondan y que tengan la personalidad suficiente para manejar grupos y para tomar decisiones; lo ideal aquí es el proceso de formación que han tenido, hay muchos que comienzan en equipos grandes y otros en clubes que no tienen muchas responsabilidades”.



El técnico vallecaucano Néstor Otero considera que lo que está pasando se debe a la intención de los directivos de tener ideas nuevas en sus clubes.



“Los dirigentes han apostado por técnicos jóvenes que tienen nuevas

ideas; ellos han estudiado, muchos tienen experiencia como jugadores siendo dirigidos por entrenadores de recorrido. Ya depende de ellos cómo aprovechan esta oportunidad”, señaló el extimonel del Cali, Cortuluá y Huila, entre otros equipos.



Eso sí, Otero fue claro al decir que los resultados al final serán los que decidirán si la decisión fue buena o mala.



“Los resultados son los que mandan y en eso deben estar preparados ellos; un técnico depende de muchas cosas, de 22 jugadores que tiene en su nómina, de lesiones, de la competencia y de otros factores que influyen; ellos deben saber cómo ‘capotear’ esta situación”,

puntualizó el estratega vallecaucano.



Por ahora, el presente le sonríe a David González, quien en sus dos primeros partidos como técnico de primera suma cuatro puntos con el Medellín.



Candelo se estrenó con derrota y tendrá un arduo trabajo para cambiarle el rumbo al Deportivo Cali. Grígori Méndez, Diego Corredor, César Torres, Alejandro Restrepo y David Ferreira, entre otros, también se afanan por plasmar sus ideas, pero sobre todo por alcanzar resultados

que son los que determinarán si la apuesta por ellos fue válida o no.



Por ahora tratan de aprovechar su oportunidad en una Liga que ya está

en marcha y en unos equipos que no admiten procesos sino resultados

inmediatos. ¿Saldrán adelante con el reto?



Los vieja guardia



En estos aires de renovación que se vive en los bancos de los equipos colombianos, varios entrenadores de recorrido se mantienen en medio de la juventud que ha llegado.



El brasileño Alexandre Guimaraes, que regresó el semestre pasado al América, sigue para este torneo con el cuadro rojo.

Ya fue campeón en Colombia.



Entre tanto, el samario Alberto Gamero suma una temporada más con Millonarios, equipo con el que no ha podido dar una

vuelta olímpica. Gamero fue finalista el año pasado, pero

no tuvo éxito en ese duelo contra el Tolima.



Justamente en el cuadro pijao está Hernán Torres, otro veterano de mil batallas, quien consiguió títulos con Millonarios y el Deportes Tolima.



Alexis García (Equidad), Leonel Álvarez (Águilas), José Flabio Torres (Pasto), Alfredo Arias (Santa Fe) y José ‘Cheché’ Hernández (Patriotas), son los otros experimentados que dirigen en la Ligacolombiana.



Hernán Darío Herrera, con Nacional, volvió al primer equipo después de una larga ausencia, siendo campeón en el primer semestre. El argentino Juan Cruz Real ya ha estado al frente de varios oncenos en el fútbol colombiano.