"Queremos ser protagonistas": Manuel Suárez, nuevo técnico del Cortuluá (Entrevista)

En estos tiempos de pandemia se volvió muy famosa la palabra ‘reinventarse’ y Cortuluá se unió a la tendencia. Después de la salida del técnico Jaime De la Pava, la dirigencia tulueña buscó para el equipo nuevos aires para la dirección técnica y su nueva apuesta para la Liga llegó desde Chile.



El profesor Manuel Antonio Suárez Jiménez, de 49 años, fue el ungido por la directiva del equipo ‘corazón’ para dirigir el proyecto deportivo de 2022, ahora de vuelta en la primera división del fútbol colombiano.

Exarquero en la década de los 90, el ‘profe Manuel’ ha hecho su carrera como entrenador, siendo la mano derecha del profesor Juan Antonio Pizzi desde 2011 hasta 2018 en ligas como la chilena, la argentina, la española, la mexicana y las selecciones de Chile y Arabia Saudita.

Esta será su primera experiencia como entrenador en propiedad y en sus manos deberá guiar a Cortuluá para mantener la categoría en este 2022.



¿Cómo se dio su llegada al Cortuluá?

Se comunicaron conmigo luego de la salida del técnico anterior y después de dos semanas de entrevistas, unimos criterios para llegar a un acuerdo y entre ellos es ser protagonistas y clasificar a un torneo internacional para el próximo año.



¿Cómo fue eso de las entrevistas por Zoom?

Yo por ahí expuse mi proyecto de trabajo, el staff con el que me gustaría contar, las solicitudes básicas para desarrollar el trabajo y por ahí también me pusieron al tanto sobre lo que me ofrecían en cuanto a infraestructura, plantel de jugadores y posibles refuerzos.



¿La idea de juego que usted practica se asemeja a lo que busca Cortuluá o le tocó acomodarse en algún aspecto?

Lo que pretende el club en su estilo de juego es lo que yo busco en mis equipos, entonces ahí no hubo ninguna imposición, sino que, por el contrario, nos encontramos con criterios muy similares.

¿Cuál es ese estilo de juego que usted quiere plasmar en Tuluá?

Busco un equipo que sea protagonista, intenso físicamente, capaz de generar mucho volumen ofensivo y así tener más posibilidades de competir para conseguir los resultados.



De la Liga colombiana, ¿qué clubes se asemejan a ese estilo de juego que usted plantea?

En mi opinión esta Liga es muy intensa. Tan solo en la final entre Cali y Tolima vi equipos con ataque directo, de ida y vuelta, mediocampo fuerte, donde existe roce y disputa de balón, además de la calidad técnica.



¿Qué aspectos futbolísticos tomaría de los equipos de la final para implementar en Cortuluá?

Son dos buenos planteles con dos grandes entrenadores. Si pudiéramos hacer una mixtura de esas dos formas de juego, seguramente tendríamos muchas posibilidades… sin duda quisiera tener en mi equipo jugadores como Teófilo Gutiérrez, lo conozco desde cuando estuvo en Argentina. Otro sería Andrés Colorado, que es jugador del club, pero no lo vamos a poder usar.



Cuándo le hablan del fútbol colombiano, ¿qué equipos se le vienen a la mente?

América de Cali y Atlético Nacional. Cuando comencé a ver el fútbol, estos dos clubes eran los más representativos del país porque llegaban a finales de Copa Libertadores. En América recuerdo a Ricardo Gareca, Julio Falcioni, Roberto Cabañas, José Pascuttini.



¿Y jugadores colombianos?

Los arqueros colombianos de la época de Francisco Maturana, como René Higuita, Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y Miguel Calero. En la mitad, lo que hacían Leonel Álvarez, Carlos Valderrama.



Hablemos de su experiencia con la Selección Chile, ¿cómo vivió esa época con el profesor Juan Antonio Pizzi?

Juan es un técnico maravilloso, nos permitió crecer profesionalmente y me sentía muy cómodo. El haber ganado la Copa América de 2016 y disputado la Copa Confederaciones, donde quedamos subcampeones, son bonitos recuerdos.



¿Qué ideas futbolísticas comparte con el profesor Pizzi?

Hay cosas que comparto de él, como el querer salir siempre jugando, controlar el partido con la posesión. Hay otros aspectos que yo les doy más importancia que las que le daba él, pero en general es similar.



¿Cómo vivieron en el camerino de Chile esa eliminación a Rusia 2018 y lo que se decía del famoso ‘pacto de Lima’ entre Perú y Colombia?

Vamos a hablar de un supuesto, porque para mí no hay algo concreto, no es tangible eso que pasó. En el camerino tuvimos fue una amargura por no haberle podido ganar o empatar a Brasil, no más.



Como hombre del fútbol, ¿qué opinión le mereció el trabajo de Reinaldo Rueda con Chile?

Para mí fue una buena gestión la del profesor Rueda con la Selección, el incorporar gente nueva en el equipo fue algo muy interesante. Lo que pasó es que aspectos externos afectaron y generaron un mal ambiente en Chile para él, y lógicamente los resultados afectaron y más ahora en un fútbol donde esto último va sobre el todo y no se respetan los procesos.



¿Cómo analiza este remate de Eliminatoria?, ¿qué selecciones considera estarán en Catar 2022?

Yo no me atrevo a decir porque sería jugar a la futurología. Como casi siempre sucede, en la última fecha se definirá la clasificatoria y habrá una lucha interesante con Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Uruguay.