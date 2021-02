¿Qué es de la vida de Pablo Armero, el alegre lateral exAmérica de Cali y Selección Colombia?

Francisco Henao

Pablo Armero era el que le ponía sabor con su alegría a las concentraciones de la Selección Colombia, y el ritmo con su estilo a cada celebración del combinado nacional.



Pero en lo futbolístico también aportaba mucho con sus salidas rápidas por izquierda y sus centros casi precisos para el remate de Falcao, Teófilo, o para el que llegara de atrás con posibilidades de gol.

El lateral tumaqueño comenzó en América en el 2004, club con el que jugó más de 170 partidos y celebró un título, el del 2008 de la mano de Diego Umaña.



Después inició un largo periplo por clubes del exterior: Palmeiras, Udinese, Nápoli, West Ham, Milán, Flamengo, un retorno al América y posteriormente otra marcha a Brasil para jugar en los modestos Bahía, Alagoano y Guaraní.



En la Selección Colombia fue el dueño de la posición de lateral izquierdo durante muchos años, jugando dos copas América, tres eliminatorias y un Mundial, el de Brasil 2014 donde hizo un gol en el duelo ante Grecia.



Pablo Armero, lateral izquierdo. Foto: El País

En cada gol suyo o de un compañero, Armero llegaba veloz para ponerle ritmo a la celebración. Movía sus caderas y el paso lo seguían Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, y un poco James, Falcao y los demás.



En los últimos años su carrera fue en franco declive, jugando su último partido el 13 de julio de 2019 en la derrota de su equipo, el modesto Guaraní de Campiñas, ante el Club Regatas por la Serie B brasileña.



Ese año, 2019, apenas disputó tres partidos. Luego salió en silencio del equipo, regresó a Colombia, se instaló en Cali a la espera de seguir su carrera en otro equipo, oportunidad que no le apareció.



De su último partido a la fecha ya ha pasado más de año y medio sin actividad. De ahí la pregunta de si Armero se retiró o sigue la espera de una nueva oportunidad.



Jugadores cercanos al lateral como Iván Vélez y Pedro Tavima coinciden en manifestar que "desde hace rato no sabemos nada de pablito". Entre tanto un allegado al tumaqueño, que pidió no ser nombrado, aseguró que "él tiene algunos problemas personales que está tratando de solucionar para continuar jugando. Por lo pronto algunas veces trabaja en gimnasio como para mantener la forma".

Interrogado por El País sobre su situación futbolística, el mismo Armero respondió de manera escueta: "Estoy en esas, tratando de seguir jugando. Cuando tenga definido un equipo le aviso".



El País también conoció que uno de sus mejores amigos en el fútbol, Freddy Guarín, hoy en Millonarios, le está tratando de ayudar por todos lados, moviendo influencias para ver si a Armero le sale un equipo en Colombia o en el exterior.



Lo cierto es que uno de los jugadores que más sobresalió en la Selección por su aporte como lateral y por su alegría dentro y fuera de las canchas, tiene más de año y medio sin jugar, olvidado por muchos y esperando que se le abra alguna puerta para seguir en la actividad a los 34 años.