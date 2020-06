¡Qué barbaridad! Juan Camilo Angulo, capitán del Deportivo Cali, le respondió al 'Cheché' Hernández

Francisco Henao

El nombre de Juan Camilo Angulo se ha paseado estos últimos días por redes sociales y portales deportivos por cuenta de las declaraciones del técnico José Eugenio ‘Cheché’ Hernández, quien afirmó que no concebía “que un jugador que estuvo allá, en el otro lado de la autopista, venga acá y sea capitán del Deportivo Cali”.



‘Cheché’, quien le diera al Cali un título de Liga en 1998 y lo llevara a la final de la Copa Libertadores un año después, no mencionó nombres, pero, evidentemente, se refería al lateral vallecaucano de 31 años, que en el 2018 dejó las toldas del América y se vistió de verde, y al que el año pasado el técnico Lucas Pusineri le diera la banda de capitán. Cinta que no se quita desde entonces y que ha ratificado el uruguayo Alfredo Arias, actual timonel de los azucareros.



Angulo, curtido lateral que además de Colombia ha pasado por las ligas de Argentina, China y Brasil, afirma que el Cali es su presente, que es un jugador profesional y que le son indiferentes las declaraciones de ‘Cheché’. Con el capitán verdiblanco, confinado por el coronavirus en casa, conversó El País vía telefónica.



Usted llegó al Deportivo Cali en el 2018, en medio de la controversia, criticado por muchos americanos, resistido por muchos caleños, y hoy es el capitán indiscutido del equipo verdiblanco. ¿Qué significa llevar esa cinta en el Cali?

Ser capitán del Deportivo Cali es algo lindo, porque uno como jugador siempre quiere estar en los mejores equipos y dentro de ellos ser importante. En este caso, ser el capitán del equipo significa mucho, el Cali es una institución muy grande y espero seguir vistiendo esta camiseta por mucho tiempo.



Ganarse la banda de capitán ya es un logro, pero hay una asignatura pendiente que usted tiene con el Cali y son los goles de tiro libre, que otrora fueran una de sus grandes fortalezas...

Sí, esa es una asignatura pendiente, es lo que me ha faltado, pero sigo trabajando para recuperar esa fortaleza, en cualquier momento van a llegar los goles de tiro libre. Pero lo más importante es seguir haciendo bien las cosas, pensar en equipo y aportar para la institución.



En los registros aparece un gol de tiro libre al Cúcuta y otro al América, que no fue validado...

El que le marqué al América fue gol, Agustín (Palavecino) estaba habilitado y era legal. Lastimosamente no lo dio el árbitro.



El hincha del América le ha cobrado fuerte su paso al Cali, inclusive lo ha tratado de traidor. ¿Cómo asume hoy esa situación?

Normal, lo importante fue que cuando estuve en el América hice las cosas bien, ahora mi presente es el Cali y mi cabeza está en este equipo, donde me siento muy contento. Algunos hinchas me marcaron por eso, pero lo tomo como una de las situaciones propias de mi labor como jugador profesional.



¿Le incomodaron las declaraciones del ‘Cheché’ Hernández?

No, a ese tipo de declaraciones nunca les pongo cuidado, creo que para una persona tan experimentada como ‘Cheché’, que ha pasado por tantos lugares, haber dicho eso resulta algo ilógico.



Su tesis la interpreto como que el jugador profesional se puede poner cualquier camiseta, sin importar la rivalidad, como lo que hay entre Cali y América...

Sí, lógico, ¿cuántos jugadores y técnicos han pasado del América al Cali y viceversa?, me parece algo propio de fútbol profesional. El mismo ‘Pecoso’ Castro, ídolo del Deportivo Cali, dirigió al América dos veces. No sé cómo una persona tan vieja en el fútbol sale con una barbaridad de esas. No hay que ponerle cuidado a eso y lo importante es que la gente del Cali está contenta con mi trabajo. Y mi familia y yo estamos felices.



A propósito, ¿cómo asimilan sus dos hijos verlo con la verde?

Bien, ellos son felices donde yo esté feliz, y saben que en el Deportivo Cali me siento muy contento. No tengo palabras para agradecerle a la familia del Cali la manera como me acogió, y lo que hay que hacer día a día es trabajar y ganarse el puesto. La hinchada se ha comportado muy bien conmigo y espero seguir por ese camino.



¿Es verdad que el gol soñado suyo es al América en un Pascual lleno?

Siempre quiero marcarle a cualquier equipo grande y más en un clásico con el Pascual lleno.



¿Lo celebraría?

Sí, sin duda, como todos los goles que marco.



¿Volvería al rojo?

El fútbol da muchas vueltas, pero mi corazón está hoy con el Cali.



¿Hay algún resentimiento contra el América?

El fútbol es así, me hubiera gustado salir del equipo de otra manera, pero eso ya es pasado.



Cambiando de frente, ¿la cuarentena inevitablemente les pasará factura a los jugadores en sus condiciones físicas?

Nos estamos entrenado muy fuerte, lógicamente hace falta el trabajo en campo, pero creo que vamos a llegar lo mejor posible y, seguramente, con los trabajos que hagamos cuando podamos entrenar en conjunto, podremos ponernos a tono.



¿Qué será lo más difícil del retorno a la competencia?

Coger el ritmo, porque hemos estado mucho tiempo sin la cancha y lógicamente eso se va a notar cuando comiencen los partidos, eso será lo más complicado.



¿Es partidario de continuar el torneo que estaba rodando antes de la pandemia o prefiere empezar uno nuevo?

Hay que continuar con lo que ya se inició, esa debe ser la idea, y después, cuando el tiempo lo diga, pensar en un torneo nuevo.



¿Nos estamos demorando en Colombia para reactivar la Liga?

Sí, los jugadores somos conscientes de que primero está la salud, pero ha pasado mucho tiempo, en varias ligas ya reanudaron los partidos, en otras arrancaron al menos los entrenamientos. Esto incomoda, de verdad, porque se abrieron puertas a otras actividades mucho más complicadas en el país y lo del fútbol lo han prolongado mucho. Pero bueno, hay que seguir preparándose para lo que viene.