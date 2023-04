¡Prográmese! El segundo clásico entre América y Deportivo Cali ya tiene fecha y horario

En la mañana de este jueves, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer por medio de su página web y sus redes sociales, la programación de los partidos de las próxima fechas de la Liga colombiana, en el que América y Deportivo Cali definirán gran parte de la temporada por la situación de cada uno en el rentado local.



La programación de las jornadas que dio a conocer la Dimayor corresponden a las fechas 15, 16 y 17 de la Liga I-2023, en el cual se destaca el clásico vallecaucano que se jugará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.



Para la fecha 15, el Cali visitará al Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, el sábado 22 de abril a las 4:10 de la tarde. Duelo crucial por la zona del descenso.



Por su lado el América recibirá al Deportivo Pereira en el Pascual Guerrero, el lunes a las 8:10 de la noche.



En la jornada 16, el jueves 27 de abril, el Deportivo Cali recibirá en su estadio en Palmaseca al Junior de Barranquilla a las 6:10 de la tarde.



Seguidamente será el turno del América a las 8:20 de la noche, visitando a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.



Por último, por la fecha 17 se llevará a cabo el segundo clásico vallecaucano del todos contra todos del primer semestre de la Liga, entre el América y el Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero. Esto será el domingo 30 de abril a las 6:20 de la tarde.



Programación de las próximas fechas de la Liga:



FECHA 15



21 de abril



Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas

Hora: 7:40 P.M.

Estadio: Departamental Libertad.

Televisión: Win/Win+.



22 de abril



La Equidad vs. Atlético Huila

Hora: 2:00 P.M.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Televisión: Win/Win+.



Alianza Petrolera vs. Deportivo Cali

Hora: 4:10 P.M.

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Televisión: Win/Win+.



Junior FC vs. Jaguares FC

Hora: 6:20 P.M.

Estadio: Metropolitano.

Televisión: Win+.



Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:30 P.M.

Estadio: El Campín.

Televisión: Win+.



23 de abril



Envigado FC vs. Atlético Nacional

Hora: 4:00 P.M.

Estadio: Polideportivo Sur.

Televisión: Win+.



Unión Magdalena vs. Millonarios FC

Hora: 6:10 P.M.

Estadio: Sierra Nevada.

Televisión: Win+.



Boyacá Chicó FC vs. Deportes Tolima

Hora: 8:20 P.M.

Estadio: La Independencia.

Televisión: Win/Win+.



24 de abril



América de Cali vs. Deportivo Pereira FC S.A.

Hora: 8:10 P.M.

Estadio: Pascual Guerrero.

Televisión: Win+.



FECHA 16



25 de abril



Atlético Bucaramanga vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:00 P.M.

Estadio: Alfonso López.

Televisión: Win/Win+.



Deportivo Pasto vs. La Equidad

Hora:6:10 P.M.

Estadio: Departamental Libertad.

Televisión: Win/Win+.



Atlético Huila vs. Independiente Medellín

Hora: 8:20P.M.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid.

Televisión: Win+.



26 de abril



Once Caldas DAF vs. Boyacá Chicó FC

Hora: 2:00 P.M.

Estadio: Palogrande.

Televisión: Win/Win+.



Deportes Tolima vs. Jaguares FC

Hora: 4:10 P.M.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Televisión: Win+.



Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

Hora: 6:20 P.M.

Estadio: Alberto Grisales.

Televisión: Win+.



Atlético Nacional vs. Unión Magdalena

Hora: 8:30 P.M.

Estadio: Atanasio Girardot.

Televisión: Win+.



27 de abril



Deportivo Pereira FC S.A. vs. Envigado FC

Hora: 4:00 P.M.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Televisión: Win/Win+.



Deportivo Cali vs. Junior FC

Hora: 6:10 P.M.

Estadio: Deportivo Cali.

Televisión: Win+.



Millonarios FC vs. América de Cali

Hora: 8:20 P.M.

Estadio: El Campín.

Televisión: Win+.



FECHA 17



29 de abril



Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima

Hora: 2:00 P.M.

Estadio: El Campín.

Televisión: Win+.



Unión Magdalena vs. Deportivo Pasto

Hora: 4:10 P.M.

Estadio: Sierra Nevada.

Televisión: Win/Win+.



Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas

Hora: 6:20 P.M.

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Televisión: Win+.



Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Hora: 8:30 P.M.

Estadio: Atanasio Girardot.

Televisión: Win+.



30 de abril



La Equidad vs. Deportivo Pereira FC S.A.

Hora: 2:00 P.M.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Televisión: Win+.



Junior FC vs. Millonarios FC

Hora: 4:10 P.M.

Estadio: Metropolitano.

Televisión: Win+.



América de Cali vs. Deportivo Cali

Hora: 6:20 P.M.

Estadio: Pascual Guerrero.

Televisión: Win+.



Boyacá Chicó FC vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:30 P.M.

Estadio: La Independencia.

Televisión: Win/Win+.



1 de mayo



Envigado FC vs. Atlético Huila

Hora: 3:00 P.M.

Estadio: Polideportivo Sur.

Televisión: Win/Win+.



Jaguares FC vs. Once Caldas DAF

Hora: 5:15 P.M.

Estadio: Jaraguay.

Televisión: Win/Win+.