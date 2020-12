Presidente de Dimayor respondió a polémicas declaraciones de Amaranto Perea, técnico del Junior

Francisco Henao

Las declaraciones de Amaranto Perea, técnico del Junior, que dijo que a su equipo no le hicieron pruebas antes del partido de ida por las semifinales de la Liga contra América, causaron mucha polémica.



Lo dicho por el timonel se da justo después de que se conociera un alto número de contagiados en el equipo tiburón.



Consultado por El País sobre el tema, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dijo que los protocolos del fútbol colombiano son muy diferentes a los de la Conmebol.



"Aquí en Colombia, de acuerdo con los protocolos de los ministerios de Salud y Deportes, las pruebas para los equipos se realizan cada 10 días. No es que se tengan que hacer antes de cada partido. En cambio la Conmebol sí pide pruebas antes de un viaje", señaló Jaramillo.



Dijo el directivo que "lo sucedido no es responsabilidad del Junior, ni del América y mucho menos de la Dimayor. Hay un virus y uno no sabe cuándo le puede afectar".



Junior y América se encontrarán este fin de semana en Barranquilla en un duelo para definir el clasificado a la gran final.