Preocupante caída: Cortuluá perdió ante el Pasto y se alejó de la zona de clasificación

No fue buena la jornada de este lunes para Cortuluá tras caer como local 0-1 con Deportivo Pasto en juego de la jornada 14 de la Liga colombiana.



El gol de la victoria pastusa fue obra de Facundo Ospitaleche en el minuto 39.



El cuadro del sur del país se llevó los tres puntos del estadio Doce de Octubre a pesar de terminar el compromiso con nueve hombres por las expulsiones de Juan José Vásquez (57’) y Mariano Vásquez (77’).



El arranque del primer tiempo mostró a una escuadra tulueña que intentó ir al ataque con hombres rápidos como Kevin Palacios y Alexis Castillo, pero sin contar con la tranquilidad en el último cuarto de cancha para llevar riesgo sobre el arco custodiado por Diego Martínez.



Cortuluá no tuvo fortuna y las lesiones jugaron en contra de los intereses del elenco orientado por el chileno Manuel Suárez Jiménez.



Antes de finalizar el periodo inicial, Cortuluá debió realizar tres variantes por problemas físicos de Jonny Mosquera, Kevin Palacios y Jonathan Pérez.



El gol que representó tres puntos para el Deportivo Pasto se dio en el minuto 39 cuando Ospitaleche aprovechó un descuido en la zona defensiva tulueña y eso fue suficiente para festejar una victoria que es bálsamo en la campaña de Flabio Torres.



La parte complementaria se desnaturalizó para la visita que apeló al juego fuerte y terminó con dos jugadores menos por expulsiones de dis jugadores por parte del árbitro Carlos Ortega tras revisiones en el VAR.



Desde el minuto 77 jugó con esa inferioridad numérica ante un Cortuluá que se fue encima, pero no encontró el camino para la paridad.



El partido terminó con una jugada polémica cuando Féiver Mercado anotó, pero el árbitro anuló la acción de gol por una falta sobre el arquero que no existió.



Con la derrota Cortuluá bajó a la casilla con 16 puntos, dos más que el Pasto que está de 17.