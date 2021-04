Por culpa del Covid-19, Águilas Doradas saldrá a la cancha con 7 jugadores ante Chicó

Juan Carlos Pamo

En un hecho sin precedentes en el fútbol colombiano, la Dimayor no accedió a la petición hecha por Águilas para aplazar el partido ante Chicó y el onceno del Oriente tendrá que jugar esta tarde con solo siete futbolistas.



Debido a que 16 jugadores salieron reportados positivos por covid-19 y tienen otros tres lesionados con fractura, el onceno que orienta Francesco Stifano se presentará ante Chicó, que pelea el descenso, con solo siete jugadores, sin opción de cambio.



A pesar de que Águilas Doradas argumentó las ausencias por tema médico y solicitó el aplazamiento para darle cumplimiento al juego limpio, la Dimayor se mantuvo en la decisión de no aplazar el cotejo.



Los directivos aún no han confirmado el nombre de los siete jugadores que se presentaran para el duelo ante Chicó.

Es importante resaltar que, si se llega a dar una expulsión o lesión en el cuadro local durante el juego, se tendrá que terminar el compromiso, ya que la reglamentación dice que si un equipo queda con seis jugadores se debe dar por terminado el compromiso.



El duelo ante Chicó esta previsto para este domingo a las 3:30 de la tarde en el Alberto Grisales, mientras que Pereira, el otro comprometido en el tema del descenso se debe medir a Envigado en el Polideportivo Sur.