"Personalmente quería terminar de ver a todo el plantel": Guimaraes luego de la derrota contra el Pasto

América de Cali fue derrotado por el Deportivo Pasto en su visita al estadio Libertad. Los 'Rojos' acumularon una segunda derrota consecutiva en la Liga. Ante el 'Tri' no pudieron revertir el marcado del primer tiempo de 3-0.



"Nosotros empezamos a hacer el juego que debíamos de hacer hasta el segundo tiempo. El primer tiempo fue lamentable por la falta de atención en las jugadas ofensivas de Pasto", expresó Guimaraes.



El técnico brasileño analizó el encuentro contra el Pasto. El entrenador no ha podido conseguir su primer triunfo desde su regreso a los 'Escarlatas'.



"Por más jugadores que hayan tenido la posibilidad de jugar, eso es una cuestión colectiva. Luego corregimos y pudimos encontrar espacios para penetrar con más gente", comentó Alexandre.





Por último, el 'profe' habló sobre la idea de poner a jugadores que no habían tenido minutos en el semestre y de alguna manera proteger la base para el partido de vuelta de la Copa Colombia contra el Unión Magdalena.



"Los jóvenes tienen su inestabilidad y es temprano para analizarlos, pero rescato que los jugadores de recorrido como Pino, Lemos y Falque. Nosotros queríamos darles minutos y la buena noticia es que han alzado la mano y eso es importante para nosotros".